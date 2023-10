Inaugurato ai Giardini Estensi di Varese “Il Villaggio della Sicurezza”

Taglio del nastro davanti alle più importanti autorità cittadine per la seconda edizione del “Villaggio della Sicurezza”, l’iniziativa nell’ambito del progetto “Facciamolo in Sicurezza” di AIME, Associazione Imprenditori Europei che si svolge dal 17 al 22 ottobre ai Giardini Estensi con la collaborazione di enti legati alla protezione e al soccorso civile: Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Aviazione Militare, CRI, ASL, ASST, AREU, 118, INAIL, ACI, CONI.

CINQUE GIORNI DI PREVENZIONE E DIVERTIMENTO PER TUTTI

Ai Giardini il villaggio sarà operativo per 5 giorni, da oggi, martedì 17 a domenica 22 ottobre dalle 9.30 alle 16.30: qui i diversi operatori metteranno in pratica divertendo molte delle attività legate al tema della sicurezza di cui sono esperti.

All’interno del Villaggio sono già in pieno svolgimento, infatti, fin dalla sua inaugurazione, attività dimostrative e laboratori dedicati agli studenti delle scuole primarie di primo e secondo grado, che sono già arrivati in centinaia fin dalla prima mattina . La chiusura della manifestazione sarà segnata, domenica pomeriggio, dalla grande sfilata di 10 bande musicali, che eseguiranno all’unisono l’Inno alla Gioia e l’Inno di Mameli.

COSA SI TROVA AI GIARDINI, NEL VILLAGGIO DELLA SICUREZZA

Strada: E’ stato subito “assaltato il minicircuito di ACI Varese con segnaletica stradale in cui i bambini si cimentano in gare con automobiline a pedali dove non vince chi va più veloce ma chi rispetta le norme della strada. Inoltre verranno organizzate il 18 e 19 ottobre 2 giornate dedicate alla guida sicura: la parte teorica sarà dalle 9,30 alle 12,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Varese, la parte pratica – con l’utilizzo dei simulatori di guida – è al pomeriggio dalle 14 alle 17. Inoltre sono esposti ai giardini diversi mezzi in dotazione alle Forze dell’Ordine che sono peresentati dagli stessi operatori di Polizia Stradale, Carabinieri e Polizia Locale, i quali spiegheranno anche il loro lavoro di prevenzione e di tutela per chi è alla guida sulle due e sulle quattro ruote. Sabato 21 ottobre sarà presente il Pullman Azzurro della Polizia Stradale, una vera e propria aula itinerante dotata di una sala multimediale che ha l’obiettivo di formare e sensibilizzare i giovani conducenti sui pericoli della strada.

Vigili del Fuoco e altri operatori del pronto intervento: Ugualmente “gettonata ” anche l’area dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana e di Areu 118, con mezzi in funzione e percorsi per vivere l’emozionante vita di un pompiere. In particolare, apprezzatissima l’area di “lancio sul tappeto” e “il percorso del piccolo pompiere”, dedicato ai più piccoli con tanto di casetta in fumo e percorso atletico.

Croce Rossa Italiana e Areu 118 proporranno per le scuole elementari un altro grande classico molto apprezzato da più piccoli: le visite “Alla scoperta dell’Ambulanza”. Per i più grandi invece dimostrazioni di “Educazione al massaggio cardiaco (BLS)” e il “Primo soccorso in azione” oltre a brevi simulazioni di primo soccorso.

Una novità la presenza dell’Aeronautica Militare, che compie 100 anni di vita e presenta le proprie esperienze nelle attività umanitarie e di soccorso aereo, facendo letteralmente “toccare con mano le nuove tecnologie applicate”, grazie a un simulatore di volo e alla possibilità di visitare una cabina di un aereo F 104, che fa bella mostra di sè al centro dei giardini.

Sport: In collaborazione con le società sportive locali, è allestita anche l’area dedicata allo sport, dove sono previsti momenti informativi dedicati ai giovani atleti ed ai loro genitori sul tema della sicurezza e del far play. Saranno organizzati inoltre dei piccoli momenti sportivi di Calcio e Basket, sabato 21 ottobre nel pomeriggio nel campetto preesistente di basket dei Giardini Estensi. Alcuni tecnici di società sportive forniranno le giuste informazioni per i giusti comportamenti durante gite, escursioni, pratica dello sci, passeggiate in montagna a piedi o in bicicletta, ecc. Sabato 21 e domenica 22 ottobre verranno anche effettuate dimostrazioni di difesa personale.

Casa: Per la sicurezza in casa sono previste informazioni sulle nuove tecnologie anti intrusione e di protezione degli ambienti, mentre videoclip e materiali stampati informano sui buoni comportamenti da tenere all’interno delle abitazioni soprattutto per la tutela dei bambini e degli anziani, e sulla sicurezza nei Condomìni. All’interno dell’area saranno esposte alcune attrezzature del Fai Da Te e verranno illustrati i giusti comportamenti da seguire per le lavorazioni hobbystiche e le opportune protezioni da acquistare insieme all’attrezzo.

Cyber Security: Leonardo, attraverso la Cyber Security Academy, ha innanzitutto spiegato in una conferenza di apertura al Salone Estense del Comune i comportamenti più idonei da adottare per minimizzare i rischi cibernetici, ma verrà anche presentato un libro dal titolo “Manuale di prevenzione e primo soccorso per nativi digitali. Guida alle trappole e ai pericoli del mondo virtuale” Guida alle trappole e ai pericoli del mondo virtuale”, che sarà reso disponibile a tutti gli insegnanti che ne faranno richiesta. Polizia Postale invece spiegherà per quali reati informatici è possibile fare denuncia, come funziona la procedura, cosa succede dopo una denuncia e i consigli utili per difendersi dai pericoli della rete, quali i reati di truffa online, hackeraggio, sostituzione di persona sui social o in rete, frode informatica, diffusione illecita di immagini altrui o di altri dati sul web.

Scuola: Uno stand dedicato prevede laboratori per i più piccoli e momenti formativi per i più grandi. Il Liceo Ferraris, in particolare, organizza attività dimostrative per i più piccoli coinvolgendo classi delle scuole primarie di istituti legati alla rete Provinciale dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC). Inoltre, gli esperti dell’Istituto “G. Falcone”, scuola polo per la certificazione in materia di salute e sicurezza per studenti lavoratori (CSSL), illustreranno i servizi alle scuole per le attività di formazione sicurezza degli studenti.

Lavoro: Nello stand dedicato vengono date dimostrazioni pratiche a cura di centri di formazione e di professionisti sul tema del rischio infortuni nell’ambito lavorativo e professionale. E’ stato montato inoltre un piccolo cantiere edile per mostrare le tecniche di prevenzione e sicurezza e le nuove tecnologie che vengono attualmente applicate.