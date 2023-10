Inaugurato il nuovo tratto della ciclopedonale Besozzo/Caravate

Oggi è stato inaugurato il nuovo tratto della pista ciclopedonale Besozzo/Caravate in presenza delle autorità e delle persone che, in bici o a piedi, hanno preso parte all’evento partendo dai rispettivi Comuni.

L’inaugurazione di oggi, infatti, è stata occasione per organizzare la prima escursione collettiva sul primo stralcio del secondo lotto, il tratto che interessa i Comuni di Besozzo e Cocquio Trevisago. Protagonisti dell’escursione pedoni e ciclisti di tutte le età. Ad accompagnarli gli amministratori locali e i rappresentanti degli enti e delle associazioni che hanno a cuore la mobilità sostenibile.

Realizzata grazie alla sinergia tra più amministrazioni, l’opera è lunga 1,7 chilometri, larga tra 2,50 e 3,50 metri, è pianeggiante e a doppio senso di percorrenza. Il tratto inaugurato oggi ha comportato un investimento di complessivo di 750.000 euro interamente garantito dalla Provincia di Varese mediante l’utilizzo di fondi derivanti dal ristorno frontalieri. Il breve percorso, che inizia presso il confine con il Comune di Besozzo e si estende all’interno del territorio di Cocquio Trevisago, è stato progettato per soddisfare le esigenze degli amanti dello sport e per rispondere alle esigenze ricreative della cittadinanza di ogni età. Questo itinerario, attraversando prati costeggiati da piccoli corsi d’acqua, si snoda in modo gradevole senza richiedere grande impegno fisico.

“Ringrazio tutti per il risultato raggiunto – dichiara il Presidente Magrini – Si tratta di un progetto complesso, che abbraccia diversi lotti e coinvolge più settori provinciali, oltre a numerose amministrazioni locali.”

Al taglio del nastro hanno partecipato il Presidente di Provincia di Varese Marco Magrini; il Consigliere Michele Di Toro delegato all’Ambiente; il sindaco di Caravate, Nicola Tardugno; il sindaco di Besozzo, Gianluca Coghetto; il sindaco di Gemonio Samuel Lucchini; il vicesindaco di Gavirate Massimo Parola; il consigliere di Cocquio Trevisago Davide Passeri; il sindaco di Cocquio Trevisago Danilo Centrella; Simone Eligio Castoldi, Presidente Comunità Montana Valli del Verbano e Fiab Varese Ciclocittà.

“Il progetto non si fermerà qui – commenta il Presidente Magrini, che aggiunge – Attraverso il bando “Comuni Attivi” della Provincia di Varese, sono stati stanziati 558.000,00 euro per progettare e realizzare il completamento della pista ciclopedonale lungo il torrente Morbia (definito come Tratto Besozzo/Caravate – Lotto 1), che prolungherà la pista che oggi inauguriamo fino all’area precedentemente occupata dalla Cartiera e quindi concludendo, di fatto, il collegamento con la preesistente pista ciclo-pedonale tra Besozzo e Cocquio Trevisago. Questo progetto contribuirà alla creazione di un nuovo segmento della rete ciclopedonale provinciale delle Valli del Verbano”.