Incendi e cambiamento climatico, a Luino si fa il punto insieme a esperti e amministratori

Il convegno è in programma per il 27 ottobre e fa parte delle celebrazioni per i 25 anni del Coordinamento Antincendio boschivo

Il futuro delle Valli del Verbano e della loro bellissima natura dipende anche da come sapremo affrontare gli incendi, resi sempre più frequenti e pericolosi dal riscaldamento globale.

Per questo venerdì 27 ottobre è in programma il convegno “Incendi e cambiamento climatico. Quale futuro per la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi”, organizzato in occasione delle celebrazioni per i 25 anni del Coordinamento Antincendio boschivo (Coav).

L’evento si terrà dalle 14.30 alle 17 a Palazzo Verbania e a fare da moderatore sarà Federico Pianezza della Comunità Montana delle Valli del Verbano. Tanti gli esperti che condivideranno la propria esperienza avremo tecnici del Centro Geofisico Prealpino, di Ersaf e della Comunità Montana, rappresentanti del Parco Campo dei Fiori, ricercatori dell’Università degli studi di Milano, amministratori locali.

Un ruolo speciale toccherà a Sibiana Oneto, della Comunità Montana, che presenterà il progetto “Bosco Clima. Contrastare l’effetto domino dei cambiamenti climatici“, portato avanti con il Parco Campo dei Fiori, l’Università degli studi dell’Insubria, il Centro Geofisico Prealpino, le associazioni Lipu e Cast e il fondamentale sostegno di Fondazione Cariplo. Lo scopo di Bosco Clima è proprio aumentare la capacità del territorio di adattarsi all’innalzamento delle temperature.

«Il bosco, se protetto nel modo giusto, è il nostro più grande alleato. Un bosco sano e vitale – dichiara Simone Eligio Castoldi, Presidente della Comunità Montana Valli del Verbano – è in grado di tutelarci non solo dagli incendi, ma anche da picchi di caldo, frane e perdita di biodiversità. Con questo convegno multidisciplinare vogliamo ribadire la necessità, da parte degli enti locali, di mettere la gestione boschiva al centro delle loro politiche di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico».

Marco Fazio, assessore di Comunità Montana Valli del Verbano con delega alla Protezione Civile, aggiunge: «È certamente la miglior conclusione per questo 25esimo anniversario del Coordinamento COAV. Come abbiamo dovuto assistere di recente, gli incendi boschivi rappresentano e rappresenteranno una grande minaccia per il nostro territorio, anche se la risposta messa in campo dai nostri volontari, dai Vigili del Fuoco e da tutti gli altri operatori è stata ottima. Volontari che hanno affrontato al meglio le recenti emergenze grazie alla grande opera di formazione, presentata durante le iniziative di questo anniversario COAV. L’azione del gruppo volontari AIB deve però unirsi alla prevenzione, per cui diventa sempre più decisiva una approfondita conoscenza della situazione boschiva e dell’evoluzione climatica. L’appuntamento di Palazzo Verbania servirà per illustrare tutto questo».

