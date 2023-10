Incidente a Olgiate Olona: “Mio figlio di 10 anni il primo a chiamare i soccorsi”

«Mio figlio Ivan con grande coraggio ha chiamato il 112 subito dopo l’incidente». A scriverci è Fabio Romano, lettore di VareseNews che ha assistito all’incidente di Olgiate Olona della serata di mercoledì 11 ottobre nel quale sono rimasti coinvolti un motociclista e due automobilisti.

Il nostro lettore ci ha scritto per raccontare le prime fasi dei soccorsi: «Sono stato il primo a sopraggiungere appena dopo l’incidente e siccome ero impegnato ad assistere il motociclista ferito, ho dato il compito di chiamare i soccorsi a mio figlio Ivan di soli 10 anni, che coraggiosamente e senza indugio ha tempestivamente allertato il 112. Credo sia giusto riconoscergli il merito per aver contribuito ad un pronto intervento dei soccorsi, per lui sarebbe una grandissima soddisfazione e gratificazione».

Lo facciamo volentieri, facendo i complimenti al giovane Ivan e al papà Fabio, con la speranza che i soccorsi allertati con prontezza siano serviti al motociclista per rimettersi presto.