Inizia la raccolta delle olive, l’associazione olivicoltori sant’Imerio cerca volontari (E frutti da raccogliere)

Ritorna la raccolta delle olive dell’associazione Olivicoltori Olio di lago di S. Imerio, sia nelle case che al parco degli Ulivi di via Monte Bernasco.

Già da martedì 25 la selezione verrà attuata nelle case private, ma l’associazione ha organizzato anche una attività comunitaria per il 28 e 29 ottobre, al parco degli Ulivi, dove domenica 29 alle 15.30 ci sarà anche una castagnata.

Quest’anno il raccolto in alcune zone sarà scarso: gli organizzatori segnalano infatti che nel loro parco ci sono alberi ricolmi di olive e altri abbastanza vuoti. Per questo l’associazione Olivicoltori è in cerca e in attesa di disponibilità o nominativi di persone che hanno piante di olive in grado di offrirne i frutti. «E’ importante contare sul passaparola per ricercare nuovi donatori di olive, per poter realizzare l’olio e concretizzare qualche altro progetto benefico» spiega la nota dell’associazione. Per informazioni e disponibilità scrivere a info@oliodisantimerio.it