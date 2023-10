Lavori in programma sulla Sp 69 tra Porto Valtravaglia e Germignaga, incontro tra le istituzioni

Inizieranno prossimamente i lavori per la posa della nuova rete fognaria di adduzione verso il depuratore di Luino, che interesseranno la strada provinciale SP 69 “di Santa Caterina”, nel tratto compreso tra Porto Valtravaglia e Germignaga. Le opere in progetto sono propedeutiche alla risoluzione di un’infrazione comunitaria relativa alle criticità legate al depuratore di Porto Valtravaglia, in recepimento dei limiti allo scarico vigenti.

L’intervento, il cui importo è di 6,3 milioni di euro, permetterà la dismissione dell’Impianto di Depurazione di Porto Valtravaglia e il conseguente collettamento di tutti reflui dell’agglomerato dei comuni circostanti all’impianto di Luino, per il quale è in corso di redazione un progetto di revamping e ampliamento che garantirà in un futuro prossimo la depurazione dei reflui oltre che degli agglomerati di Porto Valtravaglia e Luino anche della zona di Maccagno.

L’infrastruttura da realizzare, dal depuratore di Porto Valtravaglia sino al depuratore di Luino, misura circa 6 km, la metà dei quali da alloggiare sotto il sedime stradale della strada provinciale; le caratteristiche geometriche della strada, unite all’orografia del territorio e alla presenza di numerosi altri sottoservizi esistenti, non permettono di approntare un cantiere di tali dimensioni mantenendo l’apertura al transito.

Dopo una prima comunicazione da parte della Provincia di Varese, i comuni interessati e le società che effettueranno la progettazione e la messa in opera dei lavori hanno deciso di incontrarsi nei prossimi giorni – la data potrebbe essere quella del 26 ottobre – per valutare quale dovrà essere l’andamento delle opere e le variazioni della viabilità che ne conseguiranno.

«Nella consapevolezza di creare qualche disagio all’utenza – spiegano dalla Provincia di Varese -, si ritiene che un’opera di tale portata rappresenti una grande opportunità per il territorio, anche per essere sempre più vicini all’ambiente che ci circonda».