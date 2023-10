Iniziano i lavori per la nuova sede di Sos Malnate

Da qualche giorno sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della nuova sede di Sos Malnate in via Redipuglia 12, nella frazione di Gurone.

L’associazione malnatese ha acquistato l’immobile di via Redipuglia nel 2021, con l’obiettivo di ristrutturarlo e trasformarlo nella nuova sede, che possa dare alle attività della Onlus più spazi. «Questa nuova sede – scrive Sos – sarà più grande, moderna, ecologica, e con nuovi servizi per la popolazione. L’Associazione vuole dar vita a un punto di riferimento per le persone anziane o malate, che potranno contare sulla presenza di servizi socio-sanitari vicino a casa».

«Questo grande progetto – si legge ancora sulle pagine della realtà malnatese – segna un importante capitolo nella storia di Sos Malnate, che da oltre 40 anni offre servizi essenziali alle persone malate e inferme nel territorio».

«Ci piacerebbe implementare nuovi servizi per la collettività: un centro prelievi, un ambulatorio infermieristico e dare la possibilità a disabili di poter aver un lavoro con un piccolo bar per esempio», racconta Massimo Desiante, presidente di Sos Malnate.

La nuova sede ha bisogno dell’aiuto di tutti per diventare realtà, per questo l’associazione ha attivato la raccolta fondi. «Ogni contributo, di qualsiasi importo, sarà prezioso e lascerà un segno nel futuro della comunità» conclude Desiante.

Qui di seguito il link per chiunque desideri sostenere l’associazione con una donazione: https://sosmalnate.it/una-nuova-sede-per-sos-malnate