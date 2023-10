Insight Foto Festival torna in primavera con un tema “urgente”

Incursione invernale per Insight Foto Festival. Il festival di fotografia contemporanea che sabato nel tardo pomeriggio ha radunato gli appassionati dell’immagine al Salone Varese Vive per anticipare novità e iniziative dell’edizione 2024.

La primavera infatti, per la kermesse si annuncia ricca di mostre, incontri e attività e la macchina organizzativa è iniziata fin da ora. E con un nuovo tema svelato solo alla fine dell’incontro di oggi. Il tema dell’edizione 2024 in programma dall’11 al 19 maggio a Varese è: urgente.

«Un tema che lascia spazio a numerose letture ed questa una sua peculiarità: essere aperto. Una parola che porta con se un’idea di cambiamento, movimento». Organizzato da Aps Gattabuia, il festival torna per la sua quarta edizione con un’altra novità: beneficiario del sostegno “Arte e cultura” di Fondazione Comunitaria del Varesotto lancia l’iniziativa “30 giorni per donare”: una raccolta fondi a sostegno del festival.

«Insight Foto Festival è nato con l’intento di sostenere e diffondere la ricerca fotografica di giovani artiste e artisti emergenti – afferma Daniela Domestici, fondatrice e co-direttrice del festival – . E’ uno dei pochi festival in Italia che non richiedono contributi di partecipazione. Il nostro impegno parte dalla ricerca sul territorio dei fondi necessari alla realizzazione dell’evento, senza gravare sui giovani artisti. Spesso l’arte è appannaggio di chi ha già una certa disponibilità economica. Noi intendiamo superare questa barriera e perciò abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa sul dono di Fondazione Comunitaria, che sposa appieno il nostro pensiero».

Un festival che si apre sempre di più al territorio: «Insight è da sempre un’occasione per creare relazioni parlando di fotografia e di arte in modo informale. Nel tempo è diventato un progetto del territorio, co-progettato grazie a proficue collaborazioni professionali e preziose relazioni umane – spiega Chiara Del Sordo, co-direttrice artistica e organizzativa del Festival -. Pensiamo che a Insight ci si possa sentire un po’ come a casa. Invitiamo gli artisti a essere presenti per dedicarsi personalmente al loro pubblico; creiamo occasioni di incontro per ragazze e ragazzi di scuole diverse, coinvolgendo sempre più istituti scolastici; offriamo ai cittadini spazi di convivialità e di espressione artistica, oltre che di dialogo su temi di attualità. L’individuo è posto al centro di ogni nostra attività».

Inoltre è stata presentata un’anteprima del progetto “Natural Phenomena” di Sara Palmieri, una delle artiste già a bordo di Insight 2024. Mentre per chi vuole aderire al festival è stata annunciata una “Open Call” che potrà costituire un’interessante opportunità per giovani fotografe e fotografi anche del territorio varesino che intendano sviluppare una ricerca fotografica sul tema 2024. “Una opportunità per aprirsi a sempre più artisti”.