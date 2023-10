Isole per sperimentare il ritiro sociale in occasione di QUI, il Festival dell’esserci

Dopo essere stata sperimentata da oltre un centinaio di persone tra professionisti dell’educazione, genitori, insegnanti e studenti del Varesotto, l’installazione ISOLE torna a Sesto Calende.

L’opera, ideata dai ragazzi del progetto Sakido per creare un’esperienza immersiva in cui chiunque possa sperimentare il percorso e le sensazioni di chi si ritrova in Ritiro sociale, sarà liberamente fruibile alla biblioteca di Sesto Calende dal 17 al 20 ottobre.

Sarà proprio Isole ad anticipare e ad accompagnare QUI, il Festival dell’Esserci, l’evento dedicato al benessere della comunità e degli adolescenti, organizzato dal Progetto Sakidō e che si apre giovedì 19 ottobre con la serata L’elogio dell’ozio in compagnia dei fondatori di Tlon.

CHE COS’È ISOLE

“ISOLE – si legge nella descrizione dell’installazione – racconta di geografie alterate, che per poter coincidere con spazi così ristretti, si estendono fino a diventare mondi interi”.

C’è una stanza scura, un insieme di stimoli visivi e sonori diffusi dalle cuffie offerte a ciascun visitatore. Questi gli ingredienti che hanno il compito di condurre lo spettatore in un viaggio attraverso le fasi più comuni del Ritiro Sociale, per provare a capire cosa succede nella vita di un adolescente che sceglie di tagliare le relazioni con il resto del mondo.

Ideata, progettata e realizzata da un gruppo di adolescenti del territorio, grazie anche al supporto e alla facilitazione di alcuni professionisti del mondo dell’arte e della cultura, ISOLE vuole raccogliere e stimolare riflessioni collettive sul fenomeno del Ritiro Sociale, perché se il problema è Sociale, la risposta non potrà mai essere individuale.

Grazie alla disponibilità del Comune e della Biblioteca di Sesto Calende, ISOLE sarà di nuovo aperta al pubblico dal 17 al 20 ottobre, gratuitamente e visitabile senza prenotazione nei seguenti orari: 17, 18, 19 ottobre

dalle ore 14 alle ore 18 e venerdì 20 ottobre tutto il giorno a orario continuato, dalle ore 9 alle 18.

L’installazione si trova negli spazi della Biblioteca di Sesto Calende, con accesso dal cortile.

Sakido è un progetto di cura, prevenzione e sensibilizzazione al fenomeno del ritiro sociale in adolescenza sostenuto dalla Fondazione Con i bambini nell’ambito del fondo per la povertà educativa minorile.

