Italia Viva a congresso a Varese. Salvino Reina nuovo coordinatore provinciale

Primo congresso a Varese per Italia Viva. Il candidato unico al coordinamento provinciale è Salvino Reina (nella foto), assessore di Saltrio, che succede al consigliere regionale Giuseppe Licata. Per quanto riguarda invece la Lombardia, la deputata Maria Chiara Gadda lascia il coordinamento regionale al senatore milanese Roberto Cociancich. Mentre il fondatore del partito, Matteo Renzi, manterrà il ruolo di leader nazionale. Tre candidati unici, dunque, per un partito che si sta riorganizzando in vista delle prossime tornate elettorali, a cominciare dalle europee di giugno 2024.

LA STAFFETTA TRA LICATA E REINA

Il coordinatore provinciale uscente, Giuseppe Licata, si dice soddisfatto per come sono andati i lavori congressuali a partire dalla scelta del suo successore: «Ho deciso dopo quatro anni di lasciare il ruolo di coordinatore provinciale per potermi dedicare all’impegno in Regione – dice il consigliere regionale di Italia Viva -. A Varese sosteniamo la candidatura unitaria di Salvino Reina, persona di grande esperienza politica e amministrativa, che saprà incanalare le molte energie nel partito verso progetti e proposte di miglioramento della qualità della vita delle nostre comunità. Avrà tutto il mio sostegno e soprattutto quello dei tanti militanti che animano il partito».

CANDIDATURE CONVERGENTI

Salvino Reina, assessore a Saltrio, a sua volta si è detto felice per la designazione a coordinatore provinciale del patito. «Con il congresso inizia questa mia nuova esperienza di presidente provinciale di Italia Viva, una sfida che mi affascina ed allo stesso tempo mi responsabilizza anche per la scelta unitaria e convergente di tutto il partito sulla mia candidatura. Un attestato di stima per me importante. Ci metteremo subito al lavoro perché i temi sono tanti e ripartiti su un territorio complesso come quello della nostra provincia: dal mondo dell’industria fino ai temi del frontalierato della zona transfrontaliera, passando per le tematiche di Malpensa, della sicurezza e delle infrastrutture, nessuna problematica deve rimanere inascoltata».

Italia Viva guarda dunque avanti con un progetto di rilancio politico cercando di consolidare uno spazio al centro del panorama politico, naturalmente alternativo alla sinistra e alla destra che definisce schieramenti «populisti e inconcludenti».

A VARESE ITALIA VIVA È IN SALUTE

«Noi facciamo politica per risolvere i problemi reali del Paese- ha proseguito Licata – Abbiamo dimostrato la nostra capacità di incidere nella politica Italiana già in questi anni, a tutti i livelli, portando risultati concreti per le persone. Cito con orgoglio la sostituzione alla presidenza del Consiglio del mediocre Conte con un grande premier quale è stato Mario Draghi. In provincia di Varese abbiamo eletto molti amministratori, dai piccoli ai grandi Comuni, rieletto Maria Chiara Gadda in Parlamento ed io ho avuto l’onore di essere eletto in Regione. Questo grazie all’impegno di molte persone appassionate e ad una buona organizzazione che negli anni si è strutturata, con gruppi di lavoro tematici e coordinamenti nelle varie aree della provincia. Sono particolarmente fiero del gruppo di giovani che si è formato, ragazze e ragazzi che danno un grande contributo al partito e hanno l’opportunità di fare una bellissima esperienza di crescita umana e politica. Ora siamo pronti a fare crescere il nostro progetto, con la guida di Matteo Renzi e nuove energie nei coordinamenti regionali e provinciali».