Jacopo Fo a Varese per raccontare “Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo”

“Ciao Varesotti!” esordisce così Jacopo Fo, figlio di Franca Rame e Dario Fo, in un video messaggio di presentazione dell’evento di chiusura del festival “Ciao Franca! Una ragazza di Biumo” in ricordo di Franca Rame che visse gli anni della sua giovinezza proprio a Varese, per l’appunto nel quartiere di Biumo Inferiore.

“Torno a Varese, la città dove ha vissuto mia madre e mio padre in provincia, a Luino – racconta Fo – Verrò nella vostra città per un’importante manifestazione organizzata per il decennale della morte della mia mamma, che ha visto realizzare tanti spettacoli, incontri e dibattiti, tra i quali, sabato 28 ottobre alle 17:30 presso la Sala Montanari in via dei Bersaglieri 1 racconterò “Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo”“.

Lo spettacolo è tratto dall’omonimo libro uscito in tutte le librerie il 19 settembre, nel quale Jacopo Fo raccoglie una lunga serie di ricordi e di episodi inediti sulla sua famiglia.

“Uno spettacolo comico che vedrà protagoniste storie di famiglia, situazioni assurde, meravigliose, durissime che ho vissuto insieme a loro – conclude – Voglio però soprattutto raccontare cosa hanno cercato di insegnarmi i miei genitori e trasmettere quello che io ho ricevuto che per me è stato tanto importante e che magari può essere interessante anche per qualcun altro”.