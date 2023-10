Jannacci, Gaber e Morricone: tre buoni motivi per uscire alla sera durante Festival Glocal

Fin dalla sua prima edizione, Festival Glocal ha il giornalismo come tema portante. Si raccontano i cambiamenti nel mondo dell’informazione, la dimensione locale e quella globale, la scelta dei linguaggi, i nuovi media. Questo non vuol dire però che il festival di Varese (che tra l’altro quest’anno si fa in tre: Festival Glocal, Glocal + e Glocal doc) sia dedicato solo ai giornalisti, anzi, tutti sono benvenuti a Glocal. Nel programma di quest’anno ci sono diverse occasioni pensate per un pubblico più ampio. Siamo soprattutto appassionati di storie e per questo nel programma troverete anche quelle di tre grandi personaggi italiani della musica e dello spettacolo come Enzo Jannacci, Ennio Morricone e Giorgio Gaber.

A quest’ultimo è dedicata la serata del 6 novembre al Miv – Multisala impero Varese (ore 20.30) . “Io, noi e Gaber” è il primo docufilm ufficiale su Giorgio Gaber per la regia di Riccardo Milani. La proiezione sarà introdotta dal giornalista della Prealpina, Diego Pisati, con il musicista Luca Maciacchini. Girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi della vita di Giorgio Gaber, protagonista assoluto di una delle pagine più preziose dello spettacolo italiano, dalla musica leggera al teatro canzone.

Giovedì 9 novembre, alle 21, al Cinema Nuovo di Varese, durante la serata di premiazione dei documentari in concorso a Glocal DOC, sarà proiettato il film "Jannacci – Vengo anch'io" diretto da Giorgio Verdelli. Il regista sarà presente alla proiezione e sarà intervistato da Diego Pisati. Il film documentario biografico è dedicato al genio creativo musicale di Enzo Jannacci attraverso un ritratto inedito e appassionato che salta le mille sfumature di un mito che continua ad affascinare con la sua cifra stralunata e surreale.

Colonne sonore memorabili e musica di altissima qualità saranno protagoniste della serata di sabato 11 novembre, alle 21 alla Sala Napoleonica delle Ville Ponti di Varese dove andrà in scena lo spettacolo "Inseguendo quel suono, una storia di Ennio Morricone". Alessandro De Rosa, compositore e scrittore, è stato coautore insieme al maestro e di "Inseguendo quel suono" (Mondadori), autobiografia ufficiale in forma di conversazione tradotta in svariate lingue tra le più parlate al mondo, da Morricone stesso definito il più significativo libro che lo riguarda. Nello spettacolo a tre voci, attraverso filmati inediti e spezzoni di film, Alessandro racconta alcuni tratti salienti della vita e dell'opera del Maestro, creando un filo rosso con le interpretazioni di Fausto Beccalossi e Claudio Farinone, che rileggono alcuni passi più o meno noti della suo percorso musicale, plasmandoli sui loro strumenti.