“Kalabria perduta”, i miti della Magna Grecia si presentano a Varese

Sarò un filo diretto tra le due estremità d’Italia, il profondo nord e il profondo sud, quello che andrà in scena martedì 7 novembre alla Cooperativa di Biumo e Belforte a Varese. In quella data, dalle 20,30, ci sarà infatti la presentazione del libro “Kalabria perduta” scritto da Ettore Bruno e legato al mito e alla cultura della Magna Grecia.

Il volume è uno dei tre che compongono il “ciclo magno greco” di Bruno, il quale ha da poco ricevuto il premio “Un calabrese speciale” assegnato nella cittadina piemontese di Santena, in occasione delle celebrazioni dei Santi Medici.

«Quello di Varese è un evento a cui tengo molto – spiega l’autore -, dal momento che la presentazione di viale Belforte resta la prima e unica ospitata in Lombardia. Se nel corso degli ultimi due anni, infatti, ho portato gli argomenti dei miei libri sulla Magna Grecia non soltanto in Calabria, regione che ho girato in lungo e in largo, ma anche in giro per l’Italia, da Torino a Genova, da Pomezia a Santena, questi giorni sarò finalmente in Lombardia, in quel di Varese”.

A discutere degli argomenti trattati nel libro saranno Fabrizio Mirabelli, presidente della Cooperativa Biumo e Belforte, che introdurrà e modererà anche l’incontro con l’autore, e Michele Spagnuolo, docente di materie giuridiche e avvocato, nonché consigliere comunale a Erba.

Ettore Bruno è nato a Cosenza e si è laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Torino. Oltre a “Kalabria perduta” è autore di “Mitologia Magno Greca” e “Mitica Calabria”, nonché di numerose pubblicazioni apparsi su portali giuridici e in riviste giuridico-scientifiche.