La serata con Kasia Smutniak a Varese cambia sala, nuovi posti disponibili nel multisala

Posti esauriti in poche ore per Kasia Smutniak al MIV – Multisala Impero Varese. Ma il successo dell’iniziativa ha portato gli organizzatori a spostare l’evento in una sala più grande, dove ci sono ulteriori 200 posti disponibili. Sono quindi state riaperte le prenotazioni (Nota bene: Se avevate già prenotato dovreste aver ricevuto una e-mail con la nuova prenotazione e l’assegnazione dei posti nella nuova sala e una seconda mail con l’annullamento della precedente prenotazione).

L’appuntamento con l’attrice e neo-regista, con ingresso gratuito, è quindi in programma domenica 5 novembre, alle 21 nell’ambito di Glocal DOC, il festival del documentario che si svolge in città fino al 9 novembre e che rientra in Festival Glocal, dedicato al mondo del giornalismo e giunto alle 12esima edizione. La Smutniak sarà intervistata dal critico cinematografico Mauro Gervasini.

Il docufilm MUR, già presentato al Festival di Venezia e che ha recentemente vinto il Ciak d’oro come miglior documentario, racconta della Polonia e del muro d’acciaio che per 186 chilometri percorre il confine con la Bielorussia, creato per respingere i migranti diretti verso l’Unione Europea dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. La regista, con uno zaino in spalla, insieme alla videomaker e con l’aiuto di attivisti locali, si è spinta fino alla zona rossa per filmare quel muro.