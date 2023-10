La Carrozzeria Sgnaolin cerca un Carrozziere qualificato con mansione di montatore/finitore, con maturata esperienza nel settore, capace di collaborare in modo ordinato e preciso.

È richiesta la capacità di mantenere standard qualitativi alti. Si richiede anche una grande flessibilità nell’adattarsi alle altre mansioni, se necessario.

È indispensabile essere in possesso di patente auto.

Si offre iniziale contratto per qualche mese, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

La Carrozzeria Sgnaolin è una carrozzeria storica, nata nel 1961 a Tradate, che opera nel territorio con grande passione, serietà e professionalità, garantendo sempre un’ottima qualità dei servizi forniti.

Laura e Luca gestiscono la carrozzeria, affiancando la storicità e la grande competenza maturata, allo spirito imprenditoriale giovanile, sensibile alla rivoluzione tecnologica, avendo sempre a cuore l’attenzione per il cliente.

La qualità e l’accuratezza nel lavoro, in un ambiente in continuo rinnovo ed aggiornamento, sempre curato, pulito ed ordinato, sono il punto di forza riconosciuto e valorizzato sul territorio.