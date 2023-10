La Castellanzese sfida l’Arconatese, Varesina contro il Caravaggio

Il Girone B di Serie D è pronto a fare “cifra doppia”: domenica 29 ottobre (ore 14.30, attenti al cambio dell’ora) andrà in scena la giornata numero 10 per il campionato di Varesina e Castellanzese, che potranno provare a sfruttare i turni casalinghi.

CASTELLANZESE – ARCONATESE

Decisamente complicato il turno della Castellanzese, che al “Provasi” attenderà la capolista Arconatese. I ragazzi di coach Scalise arrivano da tre risultati utili di fila, che hanno permesso loro di riconquistare un po’ di terreno dopo un inizio poco positivo. Gli oroblu milanesi del grande ex Mario Chessa arrivano in gran forma dopo il successo contro la Varesina e con la voglia di rimanere al primo posto della classifica.

VARESINA – CARAVAGGIO

Il primo assalto alla vetta non è andato a segno per la Varesina, respinta dall’Arconatese. Le fenici per tornare alla vittoria potranno contare sul campo amico di Venegono Superiore, grazie all’impegno casalingo contro il Caravaggio. I bergamaschi in questa prima parte di stagione hanno avuto un inizio altalenante ma grazie arrivano dalla vittoria sulla Real Calepina che avrà sicuramente dato morale.