La cooperativa Effecinque esulta per l’assoluzione nel processo Mensa dei poveri: “Fatta giustizia”

Fine dell’incubo per la cooperativa Effecinque, coinvolta nel processo Mensa dei poveri attraverso il suo ex-amministratore Giuseppe Filoni, accusato di turbativa d’asta per il bando di gara del bar presso l’ospedale di Busto Arsizio insieme alla cooperativa. Per entrambi è arrivata l’assoluzione a seguito del verdetto pronunciato dal Tribunale Penale di Milano.

«Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine verso il sistema giudiziario che, con dedizione e professionalità, ha condotto un’indagine approfondita, riconoscendo la legittimità delle nostre operazioni e restituendoci la giusta reputazione» – fa sapere il legale rappresentante Guido Volpi.

«Riteniamo che questa sentenza rappresenti un passo importante verso il ristabilimento di un clima di serena collaborazione tra la nostra cooperativa e la struttura ospedaliera Valle Olona. Ci auguriamo che, da questo momento in avanti, si possa lavorare insieme per offrire un servizio sempre più qualificato e attento alle esigenze della comunità» – conclude.