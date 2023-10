La coppia di pusher che arrivava in taxi: arrestati dai carabinieri di Verbania

Da tempo un via vai di giovani dentro e fuori da un condominio di via Verdi a Domodossola, aveva destato preoccupazione tra i residenti della zona che si erano rivolti ai Carabinieri del capoluogo ossolano i quali, nel pomeriggio di venerdì 27 ottobre hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti, una coppia residente in città. I militari hanno iniziato a monitorare la palazzina e le strade limitrofe, anche con l’aiuto delle telecamere del sistema di videosorveglianza del comune.

Venerdì la decisione di chiudere una volta per tutte quella piazza di spaccio. Qualche ora di appostamento ed ecco arrivare il primo compratore, un noto tossicodipendente della zona. Qualche minuto di attesa ed ecco sopraggiungere un taxi, dal quale sono usciti i due presunti spacciatori, immediatamente raggiunti dal ragazzo con cui hanno scambiato qualcosa per poi separarsi nuovamente; il compratore verso la propria auto e la coppia all’interno del condominio.

A quel punto il compratore è stato bloccato e perquisito, ed è stato trovato con addosso una dose di cocaina. I Carabinieri sono entrati nella palazzina, ma, prima che potessero raggiungere l’appartamento, la donna li ha notati ed è letteralmente scappata in casa urlando qualcosa al compagno. L’uomo ha cercato di chiudere la porta di ingresso ma i militari sono stati più veloci. Una volta nell’appartamento i Carabinieri hanno notato che mancava la donna e immediatamente dopo il rumore dello sciacquone del bagno non ha lasciato dubbi su dove fosse e cosa stesse facendo. Entrati in bagno, uno dei militari ha dovuto letteralmente infilare la mano nel wc, riuscendo a recuperare 8 bustine di cocaina ed impedendo che finissero nello scarico.

Altre 2 bustine sono state trovate addosso all’uomo. In casa anche 3.250 euro in contanti e materiale per il confezionamento. La coppia, lui 39enne e lei 44enne, è stata dichiarata in arresto per spaccio di cocaina. L’uomo è finito in carcere a Verbania mentre la donna è stata messa agli arresti domiciliari. Nel corso delle indagini è emerso che, per eludere i controlli delle forze di polizia ed evitare di essere fermati mentre tornavano dai boschi di Carpugnino con il carico di cocaina, la coppia utilizzava il taxi spacciandosi per normali clienti, ovviamente all’insaputa degli ignari autisti.