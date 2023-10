La danza, la gioia e le parole di Umberto Eco al teatro di Cassano Valcuvia

Sabato 4 novembre, alle ore 21.00, nella storica sala cassanese si terrà uno spettacolo di forte impatto visivo e sonoro, che guarda al teatro fisico, non dimenticando la parola. In scena le tre performer della compagnia teatrale Qui e Ora, Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli insieme al giovane danzatore Lorenzo De Simone.

L’ironia di Qui e Ora, spesso acida e tagliente, si scontra in questo lavoro con la leggerezza di Giorgio Rossi e trova nuova espressione nel far reagire tra loro corpi di natura e forme differenti: tre donne e un uomo, tre grandi e un giovane, tre corpi tondi e uno lungo, tre corpi soggetti alla gravità e uno che si libra.

Da dove nasce questo spettacolo? Ecco la risposta delle autrici, nonché interpreti dell’opera: “Vertigine della Lista nasce dal desiderio di provare a leggere il contemporaneo confuso che ci sta intorno, dalla voglia di sovvertire il presente che ci sfugge, dall’ambizione di inventare nuovi sguardi sul mondo, dal piacere fisico e dalla gioia che la danza porta con sé, dai nostri corpi che si trovano immersi in una poetica gioiosa e scanzonata, quella di Giorgio Rossi.”

Ancora una volta, per il pubblico del territorio, la stagione Latitudini a cura di Teatro Periferico e Karakorum Teatro, rappresenta un’occasione per incontrare nuovi sguardi sul mondo e originali commistioni di linguaggi del teatro.

Va ricordato che Latitudini coinvolge altri sei comuni del territorio dell’Alto Varesotto (Castello Cabiaglio, Gavirate, Germignaga, Luino, Masciago Primo e -novità di quest’anno- Montegrino) e offre un servizio, detto Teatribus, che collega queste località il teatro cassanese (al costo di 5 euro, prenotabile entro il giovedì prima dello spettacolo).

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia si trova in via IV Novembre, 4. È possibile prenotare gli spettacoli fino a due ore prima dell’apertura del sipario. Biglietto intero 10 euro – ridotto 7 euro (under 18, over 65 e allievi Scuola di Teatro di Cassano Valcuvia). Tel 334.1185848- 347.0154861 – info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it.