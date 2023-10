La farmacia San Giulio di Castellanza aderisce al “trimestre anti-inflazione”

Anche la farmacia comunale San Giulio tra gli esercizi aderenti a il “trimestre anti-inflazione”, ‘iniziativa del Governo per il contenimento dei prezzi. L’obiettivo è favorire il contenimento dei prezzi e tutelare il potere di acquisto delle famiglie contro i rincari di ampia portata che stanno investendo il nostro Paese.

Come è il “trimestre anti-inflazione”

Gli esercizi che aderiscono all’iniziativa sono riconoscibili per l’utilizzo del logo (carrello) tricolore, che riprende i colori della bandiera italiana, e la scritta “trimestre anti-inflazione accanto ai prezzi dei prodotti oggetto della campagna. «L’Amministrazione Comunale, da sempre sensibile ai temi di salute e sostenibilità per i cittadini ha voluto incentivare il progetto, già presente in Castellanza in alcune realtà distributive, con l’adesione da parte di un esercizio comunale di prossimità che si occupa di salute, qual è la Farmacia Comunale S. Giulio di Via Veneto.- ha dichiarato il Sindaco Mirella Cerini- “ringrazio il dott. Carcano, direttore della farmacia, e la dott.ssa Bigatti, Amministratore della Castellanza servizi patrimonio, per la sensibilità e l’attenzione dimostrata, anche in questa occasione, aderendo ad una iniziativa di interesse nazionale a favore dei nostri cittadini».

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 infatti verrà proposta una selezione di articoli a prezzi calmierati, principalmente tra quelli dedicati alla cura e all’igiene della persona, che non risentiranno degli aumenti in corso dal mese di ottobre. Tutti i cittadini possono beneficiare dell’iniziativa. Le promozioni realizzate sono accessibili a chiunque indipendentemente dall’ISEE, dall’età e dalla fruizione di altre misure di inclusione sociale o di sostegno alla povertà.