La Ferrari trionfa a Barcellona nel GTWC con il varesino Alessio Rovera

Doppietta di lusso per la Ferrari nella tappa di Barcellona del GT World Challenge, uno dei campionati motoristici più importanti a livello internazionale, nella quale la Casa di Maranello schiera da quest’anno la nuovissima 296 GT3. Un risultato anche “targato Varese” perché sulla vettura vincente, la numero 51, è stato grande protagonista il nostro Alessio Rovera, da tempo uno dei piloti di punta della Rossa nelle gare endurance.

Rovera, in squadra (team AF Corse-Francorchamps Motors) con il danese Nicklas Nielsen e con il russo-israeliano Robert Shwartzman si è aggiudicato la “3 Ore di Barcellona” regalando il primo successo in questa serie per la nuova 296. Una macchina che dopo qualche prevedibile fatica iniziale sta iniziando a mostrare tutto il proprio potenziale visto che al secondo posto si è piazzata la vettura gemella affidata ad Antonio Fuoco, Daniel Serra e Davide Rigon. Il podio è stato infine completato dalla Porsche #96 della Rutronik Racing guidata da Thomas Preining, Laurin Heinrich e Dennis Olsen.

Da sottolineare anche il quinto posto finale della Mercedes AMG del team Akkodis che si è aggiudicata il titolo endurance del GTWC: anche in questo caso c’è un po’ di Varese perché uno dei piloti della squadra tedesca è Raffaele Marciello, pilota italo-svizzero che ha avuto a lungo licenza per correre nella Città Giardino.

Tornando alla corsa, Rovera e compagni sono riusciti a dare seguito a una qualifica già di grande spessore conclusa con la pole position. Il pilota di Casbeno ha disputato il primo stint di gara, gestendo bene la partenza e conquistando subito la testa dello schieramento; soltanto le situazioni di safety car (ben tre!) hanno impedito alla sua Ferrari di prendere il largo ma i tempi fatti segnare da Alessio sono stati eccellenti. Dopo il cambio pilota e a causa del traffico Shwartzman si è ritrovato al secondo posto ma nell’ultima frazione Nielsen si è mantenuto in piena lotta per la vittoria, sbocciata dopo una penalizzazione agli avversari diretti.

«Ho inseguito a lungo questa vittoria e ora me la godrò per qualche giorno – è il commento di un Rovera raggiante – Una domenica speciale, quasi perfetta anche per via del secondo posto dell’altra Ferrari. In squadra dobbiamo essere orgogliosi per questa doppietta, frutto del lavoro di sviluppo che ci impegna da inizio anno. La vittoria ci ripaga dei tanti sforzi fatti e anche di qualche episodio sfavorevole che ci ha colpito in estate. La macchina è bella da guidare, di sicuro un circuito come il Montmelò la esalta e siamo felici anche della pole position. Lottare ai vertici è la nostra posizione e riuscire a partire davanti cambia ogni prospettiva, ti mette nelle condizioni ideali, senza traffico. Fino a una foratura lo avevamo già sperimentato all’inizio della 24 Ore di Spa. Il campionato per quest’anno è terminato, ma è questa la direzione sulla quale proseguire il cammino».