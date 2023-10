La festa del Trasporto riempie la piazza di Saronno

In tanti domenica 22 ottobre nella piazza centrale di Saronno hanno seguito la solenne processione del trasporto, in occasione della festa del Trasporto che come da tradizione si svolge ogni anno la quarta domenica del mese di ottobre.

Si tratta della festa religiosa più sentita della città e consiste nel trasporto per le vie cittadine del Santo Crocifisso custodito in Prepositurale.

Presenti all’evento religioso anche le autorità civili e militari. La processione è stata presieduta dal dal decano don Riccardo Pontani, insieme al previsto monsignor Claudio Galimberti.