La festa di Halloween a Gallarate è alla Galleria La Crocetta

Il centro di Gallarate si trasforma per una serata “da paura”, in occasione di Halloween: l’appuntamento è alla Galleria La Crocetta in piazza Libertà, dove Distretto urbano del commercio, Ascom e Naga hanno preparato una serata speciale, per il 31 ottobre.

Festa a partire dalle 17 e fino alle 22: la galleria nel cuore del centro cittadino sarà allestita a tema con teschi, ragnatele, caramelle, cappelli, zucche ghignanti. Ci saranno laboratori di intaglio della zucca, frittelle e zucchero filato, laboratori creativi a tema Halloween, tattoo glitter a tema, spettacoli di bolle di sapone.