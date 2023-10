La Futura parte bene: vittoria da tre punti con Albese

Era una partita temuta, quella di esordio in trasferta con Albese, ma la Futura Volley Giovani ha superato il test con una vittoria da tre punti. 3-0 alla Tecnoteam e successo convincente per Busto Arsizio davanti al pubblico del PalaFrancescucci di Casnate.

Dopo un primo set strappato con le unghie (26-28 dopo tre set point non sfruttati da Albese), le biancorosse riescono a mettere luce tra sé e le comasche chiudendo rispettivamente a 21 e a 20 le due successive frazioni di gioco. Chiuse entrambe senza tremori.

Buona la produzione offensiva delle Cocche che mandano in doppia cifra ben quattro giocatrici. La top scorer è Zanette con 15 seguita da una Cvetnic incisiva (13 come Conceicao) e da Furlan a 11. «Sono molto contenta di come sia andata e di come abbiamo giocato: vincere non è mai scontato e tanto meno su questo campo – spiega proprio Lea Cvetnic a fine partita – Anche a livello personale sono felice di aver dato il mio contributo alla vittoria».

Positivo anche il commento di coach Daris Amadio: «Come ogni esordio è stata una partita abbastanza complicata soprattutto all’inizio. Ci siamo portati avanti un po’ troppo la tensione iniziale mentre nel prosieguo del match siamo riusciti a usare più la testa e abbiamo avuto meno fretta di voler fare punto. Siamo cresciuti noi e dunque come prima uscita è stata buona proprio a livello di prestazione di squadra». Appuntamento ora per l’esordio casalingo di domenica prossima contro Pescara.