La Futura serve il poker sul campo di Bologna e vola in classifica

Quattro su quattro: il percorso della Futura Volley Giovani continua a essere netto e con i 12 punti incamerati – il massimo possibile – la squadra di Amadio resta in testa da sola al Girone A di serie A2 con due lunghezze di vantaggio sulle prime inseguitrici.

A cadere sotto i colpi delle biancorosse è questa volta la Vtb Flccredil Bologna, sconfitta a domicilio con il punteggio di 3-1, con l’unico neo – senza conseguenze – di perdere per la prima volta in questa stagione un set. Il tutto senza Elisa Zanette, uno dei maggiori punti di forza delle bustocche, tenuta a riposo per un risentimento agli addominali.

Non un successo semplice, comunque, quello delle Cocche, perché la squadra di Zappaterra ha giocato a viso aperto, mostrando un’ottima attitudine in difesa e un certo coraggio in attacco con Fiore autrice di 13 punti seguita dai 12 di Bovolo. Per Busto invece protagonista Cvetnic con 19 punti ben seguita dal duo Tonello – Conceicao e dall’ottima Furlan a muro.

Dove invece la Futura deve migliorare è il servizio: ben 17 gli errori in battuta delle biancorosse che hanno così contribuito a tenere incollata una Bologna che ha ceduto tre volte solo con distacchi minimi (a 21, 23 e 21) vincendo il secondo set 25-23. Giovedì si torna al PalaBorsani per l’infrasettimanale contro Talmassons.