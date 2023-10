La giornata dei vaccini a Varese è riuscita alla perfezione. Parola di vaccinati

Una coppia di Varese, su segnalazione del medico di base, è andata alla giornata della vaccinazione e questo che leggete di seguito è il resoconto della giornata:

______________________

Egregio direttore,

desidero esprimere il mio plauso alla Asst Settelaghi di Via Monterosa a Varese per la giornata dei vaccini (vax day) del 1° di ottobre 2023. Su segnalazione del mio medico di base, D.ssa Pasquina Vergura di Varese, ho prenotato on line, venerdì 29, la vaccinazione per me e mia moglie (tutti e due over 70) tramite l’apposito link. Ci siamo recati alla Casa di Comunità in Via Monterosa a Varese all’orario prestabilito e nel giro di 60 minuti abbiamo effettuato, tutti e due, le vaccinazioni: antifluenzale e anticovid 19. Erano presenti anche diverse mamme con i bambini ovviamente con precedenza su tutti. Esprimo ringraziamento al dott. Rinaldi ed alla equipe infermieristica i quali hanno eseguito con cortesia e professionalità le vaccinazioni. Purtroppo la sanità pubblica accusa qualche “colpo”, ma in questo caso devo dire che c’è stata una perfetta organizzazione tra medicina di base e strutture pubbliche.

Cordiali saluti

Ivo Bressan