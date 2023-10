La Giornata mondiale della Pasta ispira una settimana di attività nelle scuole del IC Campo dei Fiori

Tra laboratori e gustose ricette, le scuole dell’Istituto comprensivo Campo dei fiori di Comerio dedicano l’ultima settimana di ottobre alla celebrazione della pasta in occasione della Giornata mondiale della pasta che si celebra il 25 ottobre.

L’evento ispira una programmazione didattica speciale che attraversa in modo trasversale le diverse discipline, dalla storia alla geografia passando per orti, elaborazioni grafiche, di testi in italiano e, naturalmente, di golose sfiziosità.

PASTA E DIETA MEDITERRANEA NELLE SCUOLE SECONDARIE

Tra natura e fantasia, le classi della secondaria Fermi di Comerio si metteranno in gioco con diverse attività a tema pasta e dieta mediterranea.

Per tutta la settimana, dal 23 al 27 ottobre sono in programma prove pratiche di cucina, chimica e biodiversità e focus di lingua italiana tra racconti tematici e approfondimenti linguistici.

Attività, dialoghi, pensieri e riflessioni in base all’età per gli alunni delle medie di Villa Valerio.

Si parte martedì 24 ottobre iniziano i ragazzi di seconda con un laboratorio che parte dalla geografia della filiera per stimolare una riflessione sul vero km zero e sulla lettura consapevole di imballaggi ed etichette. Tante informazioni che poi i ragazzi dovranno rielaborare per creare flash card e giochi a tema con cui mettersi alla prova.

Giovedì 26 ottobre tocca ai ragazzi di terza cimentarsi in un laboratorio che per loro parte dalla storia del caporalato, la nomea dei Mangiaspaghetti, la guerra e l’evoluzione del messaggio pubblicitario della pasta per avviare una riflessione sulla nostra epoca e infine realizzare un piccolo video spot di pubblicità progresso sul mondo della pasta e del consumo consapevole.

Infine, venerdì 27 ottobre gli alunni di prima saranno protagonisti di uno speciale laboratorio dalla teoria alla pratica della pasta a partire da un indagine sulla geografia d’Italia della pasta e delle sue diverse tradizioni per poi inventare un proprio formato e infine realizzare l’imballaggio adeguato.

PUNTO E PASTA NELLE SCUOLE PRIMARIE

Alla primaria Pascoli di Comerio la “settimana appetitosa di punto e pasta” è introdotta da una filastrocca, mentre per la primaria di Morosolo la giornata mondiale della Pasta è il punto di arrivo di un percorso lungo un anno, partito con la scoperta del seme di grano, poi la spiga e infine la farina.

Ai bambini sarà proposta un’attività sui mille volti dei cereali “Non solo pasta” a cura di Riso Mignone e poi due laboratori su fantasie di forme della pasta e sulla preparazione di una piadina (a cura dei bambini di 4^ e 5^).

Laboratori “mani in pasta” invece coinvolgeranno i bambini della primaria Pedotti di Luvinate tra giochi, quiz, arte e creatività. Creatività protagonista anche delle attività proposte agli alunni della primaria Sant’Agostino di Casciago, che saranno guidati in particolare dalla storia della pasta tra giochi e manualità.

Il programma completo a QUESTO LINK.