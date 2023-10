La Lega sul canile di Varese: “Finalmente ascoltate le nostre parole. Una battaglia che conduciamo da anni”

E’ una buona notizia, e un traguardo raggiunto per i consiglieri di minoranza della Lega, quella data dall’amministrazione comunale di Varese riguardo i lavori al canile municipale. «Siamo contenti che la nostra serrata battaglia per il canile abbia spinto l’Amministrazione a muoversi più alacremente su un tema che riteniamo fondamentale: la cura ed il benessere degli animali – Ha commentato infatti Barbara Bison, Capogruppo della Lega in Consiglio comunale, dove ha a lungo battagliato sull’argomento – Adesso, finalmente, vediamo uno spiraglio di luce».

La capogruppo non si ferma però al commento, avanzando una nuova, ulteriore proposta: «Ci risulta che un progetto per il nuovo canile esista già ma che, a quanto pare, presenti alcune criticità – Continua Bison – Quindi non siamo rimasti con le mani in mano, ed abbiamo reperito un importante Studio professionale di Varese che, laddove ve ne fosse bisogno, si è dichiarato disponibile al dialogo per predisporre un progetto ad hoc e donarlo all’Amministrazione, con notevole risparmio dei tempi burocratici e di costi. A riprova di come la minoranza, quando si affrontano temi non squisitamente politici, sia sempre disponibile ad impegnarsi per il territorio e collaborare per il bene collettivo».

Positivi ma un po’ più freddi i commenti di Stefano Angei, Consigliere Comunale e vicecapogruppo della Lega: «È stata una delle battaglie che come Lega abbiamo portato avanti sin dall’inizio: abbiamo tenuto impegnato il consiglio comunale con moltissimi emendamenti e con altrettanti atti d’indirizzo per chiedere all’amministrazione comunale di tendere una mano al canile di Varese – ha ricordato Angei – Siamo felici che l’Assessore abbia detto che il Canile sia da spostare, e che nel mentre abbiano provveduto ad eseguire quel minimo di lavori, necessari a mettere in sicurezza l’area. Ciò ci rassicura, sia per i volontari che per i cagnolini ospitati».

Non mancano però ancora delle parti critiche secondo il vicecapogruppo, e sono: «Le tempistiche molto fumose con le quali l’amministrazione intende spostare la struttura, e sopratutto il reperimento dei finanziamenti per la realizzazione del progetto, aspetti sui quali l’amministrazione non fornisce informazioni certe».