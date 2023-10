La Montolit di Cantello regala alla comunità 200 ore di interventi per rendere più bello il paese

Pulizia di parchi e giardinetti, imbiancature e verniciature nelle scuole, pulizia dei tombini e manutenzione dei cestini dei rifiuti danneggiati. E’ quanto faranno nelle prossime settimane una ventina di dipendenti della ditta Brevetti Montolit di Cantello, impegnati in un progetto di volontariato d’impresa che è stato presentato questa mattina in Comune, con la presenza del sindaco Chiara Catella e del presidente del Consiglio di amministrazione della Montolit Vincenzo Montoli.

«E’ un’iniziativa molto bella, un’idea geniale – spiega Chiara Catella – L’azienda ci ha contattati quest’estate per presentarci questo progetto e abbiamo aderito con grande entusiasmo. Abbiamo risolto in pochissimo tempo tutta la parte burocratica e quindi siamo pronti a partire con questa collaborazione».

La Montolit è un’azienda storica del territorio e centinaia di cantellesi hanno lavorato in questa fabbrica. Per Vincenzo Montoli (lo stesso nome del nonno che fondò l’azienda 77 anni fa) quello con il paese è un legame speciale: «Noi siamo nati qui, siamo legatissimi a Cantello e quando abbiamo voluto avviare questa iniziativa di volontariato d’impresa abbiamo valutato diverse opzioni, prendendo in considerazione tutti i nostri punti di riferimento e poi abbiamo scelto il nostro comune, perché c’è sempre stata collaborazione e c’è un rapporto privilegiato».

La Brevetti Montolit quest’anno ha pubblicato il primo report di sostenibilità, frutto di una scelta voluta dal management prima ancora che diventi un obbligo, come espressione di un atteggiamento che da sempre pervade il modo di agire dell’azienda e nel cui ambito è nata l’iniziativa presentata questa mattina: «Adottare politiche sostenibili è oggi prerogativa di ogni impresa lungimirante – spiega Vincenzo Montoli – Senza il rispetto per il pianeta, per le sue risorse e per le generazioni future non è possibile immaginare un domani sostenibile. Ci siamo quindi impegnati a dar vita ad un modello di business che non solo permetta il sostentamento dell’impresa a lungo termine ma che sia attento anche all’ambiente, al benessere sociale e a una governance equa e lungimirante».

Tra una decina di giorni e fino a gennaio, per Cantello si potranno dunque vedere dipendenti dell’azienda, individuabili da una pettorina con il logo della Montolit realizzata appositamente, impegnati a far belle le aree verdi, oppure a rinfrescare le cancellate delle scuole, o ancora a rimettere a nuovo i cestini dell’immondizia. Ognuno su base volontaria e secondo le competenze e le attitudini che può mettere in campo per rendere più bello il paese.

«Ringrazio di cuore la Brevetti Montolit per questa opportunità – conclude il sindaco Chiara Catella – e mi auguro che possa essere un esempio per altri comuni e altre aziende». Un auspicio che potrebbe essere supportato da Confindustria Varese, che ha partecipato questa mattina alla presentazione del progetto.