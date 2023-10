La notte di Halloween negli eventi di Varese e provincia del 31 ottobre

La notte più spaventosa dell’anno è quella del 31 ottobre quando, al calar del sole si comincia a festeggiare Halloween, un evento ormai atteso da grandi e piccini.

C’è chi si prepara gli allestimenti a tema zucche nei boschi, oppure in casa o nei negozi per accogliere i gruppi più o meno organizzati a l motto di dolcetto e scherzetto e chi si prepara a vere proprio feste da paura, per divertirsi, esorcizzare le paure e riscoprire antiche usanze, tradizioni e persino luoghi d’arte.

EVENTI IN EVIDENZA

BARASSO – Dopo il successo dei pranzi della domenica, la Colonia Rossi propone una cena di Halloween a base di prodotti di stagione: risotto alla zucca, polenta con crema di zucca e molto altro. Il menù e tutte le altre info nell’articolo – Tutte le informazioni

BIANDRONNO – Dove c’è immaginazione non c’è orrore: torna la tradizionale Festa di Halloween al Bosco del Fauno martedì 31 ottobre a partire dalle ore 18, tra spettacoli mostruosi, musica e ottimo cibo – Scopri di più

CASTRONNO – Speciale appuntamento spettrale martedì 31 ottobre alle ore 18 al sottopasso del cimitero di Castronno: parte da qui l’evento Una ciclabile da Paura promosso dalla Pro Loco che guiderà al sfilata fino al parchetto di Sant’Alessandro per una festa tra dolcetti e scherzetti – Tutto il programma

VARESE – Appuntamento martedì 31 ottobre a partire dalle ore 20.00 al Circolo di via Milazzo 35, a Casbeno per una Festa di Halloween spaventosamente gustosa e divertente – Tutte le informazioni

VARESE – Ad Halloween “Al Posto Giusto” di Masnago in via Amendola 7 è caccia all’ingrediente.

Un menù speciale, TruccaBimbi, personale in maschera e un contest di Halloween: chi indovinerà più gli ingredienti di entrée e dessert vincerà ricchi premi tutti da gustare – Qui tutti i dettagli dell’evento

DOLCETTO O SCHERZETTO

ANGERA – Halloween ad Angera inizia alle ore 17 in biblioteca con le letture stregate della avventure di Cornabicorna e prosegue con due giri di “dolcetto o scherzetto”, alle ore 18 e poi alle 20.30 per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni – Scopri di più

BESOZZO – L’Happy Halloween è il tradizionale “dolcetto o scherzetto cui bambini e genitori sono invitati per le vie del paese il 31 dicembre dalle ore 14.30

CASTELSEPRIO – Un’orda di mostri è in arrivo a Castelseprio per la seconda edizione di ViseVar da brividi martedì 31 ottobre dalle 19 in oratorio, con giochi, musica, terrore e convivialità – Come partecipare

GRANTOLA – L’Halloween organizzato dall’associazione GRANdivertimento con dolcetto o scherzetto, letture e danze spaventose il 31 ottobre parte alle ore 16 – L’iniziativa

GALLARATE – La Galleria La Crocetta nel cuore del centro (piazza Libertà) si veste “da paura” con tante occasioni per i bambini – Scopri di più

LAVENO – Si intitola “Laveno Stregata” l’evento di Halloween che animerà il paese nella notte più paurosa dell’anno a partire dal laboratorio per bambini alle 15.30 in piazza Caduti del Lavoro. Poi giro per il paese mascherati, danze, musica e risottata ” a tutta zucca” – Il programma

LUINO – Il 31 ottobre al Parco Ferrini si festeggia insieme Halloween con laboratori, giochi, merenda, musica e passeggiata per dolcetto o scherzetto – Il programma

LAVENA PONTE TRESA – Parte alle ore 17 del 31 ottobre da piazza San Giorgio il giro dei bambini mascherati per “dolcetto o scherzetto” nelle vie del pase. A seguire in sala Polivalente di via Colombo Food truck, racconto da brividi, musica e premiazione della maschera più spaventosa – Il programma

BUSTO GAROLFO – Per Halloween torna la GhostBusto Fest con “Dolcetto o Scherzetto” tra i negozi, letture paurose, un percorso mostruoso e lo spettacolo “The Oddperformer” – L’articolo

LONATE POZZOLO – Un passaporto mostruoso per fare “dolcetto o scherzetto” tra i negozi del paese – Scopri di più

MESENZANA – La notte di Halloween si festeggia nella torre stregata con la fiaccolata a suon di dolcetto o scherzetto per il paese, animazione e racconti paurosi a partire dalle ore 17 del 31 ottobre con l’evento “Halloween e la torre stregata” organizzato dall’associazione Genitori “Megramò – Qui tutti i dettagli

TAINO – Famiglie e commercianti insieme propongono ai bambini un “tour pauroso” – Scopri di più

EVENTI

ARONA – Halloween ad Arona inizia in biblioteca, nel pomeriggio, con le letture mostruose per i più piccoli (3-6 anni) e prosegue a Dagnete con il giro di dolcetto o scherzetto per le vie del paese – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – Musica live, danze, festeggiamenti e premiazione della Zucca più bella nella notte di Halloween al Museo del Tessile di Busto Arsizio dove si celebra il Capodanno celtico con l’Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys – Tutto il programma

CASTIGLIONE OLONA – Al Castello di Monteruzzo un Halloween da paura martedì 31 ottobre tra giochi, laboratori, musica, magia e diverse attività a tema pensate per i bambini, tra cui l’immancabile concorso “Un Mostro di Zucca”. Dalle 21 festa e musica per i più grandi – Scopri di più

VARESE – Halloween con gli Error404 e Trash Milano a Varese all’Hakuna Matata del centro città. Una Festa da paura con musica dal vivo e dj set – L’evento

LEGNANO – Quattro contrade in festa nella notte di Halloween con Manieri da… paura, tra cene a tema e cortei in maschera per il tradizionale “dolcetto o scherzetto” – Tutto il programma

OLGIATE OLONA – Il cortile del Comune si tinge di arancione il 31 ottobre per celebrare Halloween con dolci giochi per bambini, zucche intagliate e un gustoso risotto – La locandina

SOMMA LOMBARDO – Tanti gli eventi previsti fin dal pomeriggio a Somma, tra laboratori, visite mostruose e tanto altro – Tutto il programma

TRADATE – Per Halloween la biblioteca Frera diventa Bibliocinema con la proiezione del film di Tim Burton Miss Peregrine e la casa dei ragazzi speciali. A seguire sorpresa di Halloween a cura di Oplà Teatro – Come partecipare

VENEGONO INFERIORE – Zucche intagliate, ragnatele pendenti e cappelli da strega appuntiti…Venegono Inferiore si prepara a celebrare la notte più spaventosa dell’anno – Ecco come

VIGGIU’ – La Festa di Halloween a Villa Borromeo nel pomeriggio di martedì 31 ottobre propone ai bambini giochi e laboratori a tema, giocolieri, racconti animati e baby dance – Il programma

GALLARATE -La festa di Halloween a Gallarate è alla Galleria La Crocetta che dalle 17 si trasforma in una galleria “da paura”, con decorazioni, dolci, laboratori a tema – L’iniziativa

CASTELLO CABIAGLIO – La Festa di Halloween del Bosco verde per bambini e ragazzi è una caccia al tesoro per le vie del paese, con giochi e cena da brividi – La locandina

STORIE, GIOCHI E LABORATORI

CAIRATE – L’Halloween in biblioteca a Cairate si fa in tre, tra storie del terrore e mostri da creare nel pomeriggio di martedì 31 ottobre, per tutti i bambini dai 3 agli 11 anni, divisi per fasce di età – Come partecipare

CARDANO AL CAMPO – All’interno della rassegna promossa dall’associazione Ecateatro, l’appuntamento del 31 ottobre in biblioteca è dedicato ad Halloween con la lettura teatrale Il Mostro peloso seguita dal laboratorio “Costruisci l’ombra del mostro” – L’iniziativa

JERAGO CON ORAGO – Happy Halloween martedì 31 ottobre in biblioteca dalle ore 16 per un laboratorio creativo a tema ad accesso libero per bambini dai 4 anni – La locandina

GAVIRATE – Martedì 31 ottobre alle ore 17 alla Biblioteca di Gavirate appuntamento gratuito per i bambini con le storie brividose su Halloween e dintorni narrate da Betty Colombo – L’iniziativa

SAMARATE – Al calar del buio della notte di Halloween si scatena un Incubo in biblioteca negli spazi di Villa Montevecchio con la Escape game al buio riservata a ragazzi dagli 11 ai 13 anni, con rinfresco finale – Come partecipare

FAGNANO OLONA – Il 31 ottobre alle 18 alla Libreria Millestorie propone a bambini e ragazzi un laboratorio creativo e una lettura da paura. Per info e prenotazioni libreriamillestorie@gmail.com – Leggi qui

LONATE POZZOLO – Giochi, laboratori e letture animate per bambini all’Agriturismo Valticino. Prenotazione obbligatoria entro il 29 ottobre a info@agriturismovalticino.it

STORIE DA PAURA – La libraia Laura Orsolini consiglia a bambini e ragazzi storie, albi illustrati e romanzi da brividi. Ad ogni età il libro giusto per festeggiare Halloween – Scoprili tutti

MUSEI

CASALZUIGNO – Segreti da svelare senza paura a Villa Bozzolo ad Halloween, tra visite al lume di candela nella notte di martedì 31 ottobre e, l’indomani con un pomeriggio di visita gioco per bambini e famiglie – Scopri di più

GORNATE OLONA – Aspettando la notte di Halloween al Monastero di Torba, nel pomeriggio di martedì 31 ottobre con un’avvincente visita gioco alla scoperta degli antichi protagonisti che hanno fatto la storia del Monastero – I dettagli

MORAZZONE – Casa Macchi si svela al calar delle tenebre in una speciale visita al buio Aspettando Halloween la sera del 31 ottobre, alla scoperta dei segreti e degli angoli più nascosti, fin dentro armadi e cassetti dell’antica dimora – Come partecipare

SAMARATE – Halloween al Museo Agusta di Cascina Costa è una Caccia al tesoro per bambini mascherati, nel pomeriggio di martedì 31 ottobre, tra indizi da risolvere fino al dolce tesoro – Leggi qui

LA SCIA DI HALLOWEEN L’1 NOVEMBRE

VARESE – Nel cortile del Circolo di Sant’Ambrogio castagne, salamelle e musica dal vivo di One Hourse Band per il’1 novembre dalle 15.30 in poi – Scopri di più

CASALZUIGNO – Il giorno dopo Halloween a Villa Della Porta Bozzolo è in programma un pomeriggio di giochi e laboratori per i bambini e famiglie – Come partecipare

SOMMA LOMBARDO – Tariffa scontata e laboratori creativi a tema per i bambini mascherati da Halloween mercoledì 1 novembre a Volandia – L’iniziativa