La Openjobmetis cerca due punti d’oro contro una Tortona non ancora esplosa

Le prime gare di campionato offrono spesso il fianco a sorprese e a risultati “sballati”, nel bene e nel male. E la Openjobmetis nella scorsa giornata è stata per l’appunto protagonista in negativo di una gara a senso unico, quella del PalaDozza contro una Virtus debordante. Una prestazione ampiamente sotto le aspettative anche se la Segafredo ha in un certo senso legittimato la sua attuale potenza in Eurolega, travolgendo a domicilio anche il Monaco di Mike James.

La bravura di Bologna però non deve essere un alibi: la Openjobmetis di Bialaszewski non ha brillato neppure all’esordio con Pistoia e ha messo in luce alcune caratteristiche che non lasciano tranquilli. Dalle difficoltà in regia (perché non affidarla con più decisione a Moretti preservando Hanlan?) a una difesa collettiva che troppo spesso collassa in virtù delle proprie stesse scelte, alle tante e troppe difficoltà a rimbalzo.

L’avversaria del posticipo di domenica sera (20,30 a Masnago) non è certo la più malleabile visto che alla Itelyum Arena arriverà il Derthona, semifinalista lo scorso anno e alle prese con i primi storici passi in Europa. La Bertram fino a qui non ha brillato, sintomo che alla squadra di Ramondino manca ancora amalgama (e manca un giocatore come JP Macura, determinante nelle due scorse stagioni). Delusi in Supercoppa, travolti a Venezia, i “Leoni” hanno vinto la prima gara di campionato nel match interno contro Brindisi, piegata però solo all’ultimo sospiro con la Happy Casa che ha sbagliato il tiro della vittoria.

Detto delle difficoltà, bisogna però sottolineare anche che il roster dei piemontesi resta di primo piano: gli arrivi di Dowe, Baldasso, Strautins, Weems e Obasohan hanno mantenuto alta la qualità già offerta dai vari Daum (storicamente il peggior cliente per la difesa biancorossa), Severini, Candi e Radosevic. Il pivot ex Milano sarà un altro banco di prova importante per Cauley-Stein, uscito a fette dal confronto con i lunghi bolognesi.

Varese, è la scelta “unica” per questa partita, giocherà con una inedita maglia rosa a sostegno della lotta per il cancro al seno. Una scelta meravigliosa che conferma la grande attenzione del club alle necessità sociali. Un applauso, quindi, è già certo: ora è il momento di raccoglierne altri sul parquet, insieme possibilmente ai due punti.

DIRETTAVN

