La Polfer alla stazione di Saronno, il sindaco: “Aspettiamo la risposta del Ministero dell’Interno”

Non è più rimandabile l’istituzione di un presidio fisso di polizia ferroviaria (Polfer) alla stazione centrale di Saronno.

È quanto ha comunicato al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, in una lettera inviata lo scorso 17 ottobre.

A rendere pubblica la missiva della Prefettura, il cui contenuto era già stato anticipato, il sindaco di Saronno Augusto Airoldi nella mattinata di martedì 31 ottobre, che ora sottolinea: «Siamo in attesa della risposta del Ministero».

“Il sindaco di Saronno varie volte in passato e, da ultimo lo scorso 14 settembre, ha segnalato una serie di episodi di criminalità diffusa che si verificano nel centro cittadino e nelle zone adiacenti alla stazione ferroviaria e che stanno creando preoccupazione ed allarme nella cittadinanza” si legge nella missiva inviata dal Prefetto al Ministero, in cui vengono riportati anche gli esiti, per il triennio 2021-agosto 2023, delle analisi sui fenomeni criminali avvenuti a Saronno.

Dai dati emerge che dal 2021, anno in cui erano ancora in vigore le norme per il contenimento del Covid, c’è una maggiore incidenza di alcuni reati. “In particolare, l’anno 2023 è contraddistinto da un incremento dei furti e dei reati contro la persona, mentre i danneggiamenti e le rapine sono in calo” si legge nella missiva del Prefetto.

Per la Prefettura, altri motivi di preoccupazione sono lo spaccio di sostanze stupefacenti, collocato alle spalle della stazione centrale e con riflessi anche all’interno dello scalo ferroviario e “la presenza sul territorio del gruppo anarchico “Telos”, che periodicamente organizza eventi musicali non autorizzati che suscitano un clima di proteste e disappunto nella popolazione”.

La richiesta del Prefetto al Ministero, è che quindi a Saronno venga istituito un presidio fisso della Polfer, così come già presente negli snodi di Milano Bovisa e Milano Cadorna.