La Polizia Locale “porge l’altra guancia”: a Gallarate il corso per recuperare punti patente

A Gallarate torna il corso per recuperare punti patente, rivolto a chi – non troppo disciplinato alla guida – si è visto decurtare più volte i punti per violazioni varie.

«La Polizia Locale pur non avendo il dono della bilocazione è e sarà sempre inflessibile con chi non rispetta il codice della strada. E non parliamo del semplice divieto di sosta ma di violazioni ben più importanti per rispettare l’incolumità di chi guida e di tutti gli altri cittadini» precisa l’assessore alla sicurezza Germano Dall’Igna. «Ciò nonostante la Polizia Locale con la guida del Comandante Giannini porge l’altra guancia ai cittadini per riacquistare i punti patenti persi facendo tesoro degli errori commessi».

Il corso avrà inizio il 20 novembre al comando della Locale in via Ferraris 9, dove potrà essere ritirato il fac-simile della domanda. I dettagli del corso (diviso in due moduli a seconda della categoria di patente) sono disponibili qui. Altre info al numero 0331 285915.