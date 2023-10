La primaria Carducci di Casbeno festeggia i nonni con un nuovo racconto

In occasione della Festa dei Nonni, lunedì 2 ottobre, i genitori della primaria di Casbeno Carducci (IC Varese 5), hanno pubblicato sul loro blog un nuovo racconto della saga “Supernonni”.

Un episodio speciale in cui i bambini, al termine di un’incursione per liberare i genitori dei loro genitori, scoprono qual è il segreto dei superpoteri dei nonni.

Tra “sguardi laser” e un “raggi lucenti argentati”, una breve avventura da leggere nonni e nipoti insieme, rigorosamente abbracciati A QUESTO LINK