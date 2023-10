La Pro Patria a Meda con 5 assenze, Colombo: “Fiducia totale nei ragazzi a disposizione”

Sarà una trasferta ravvicinata quella di domani, sabato 21 ottobre (16.15), per la Pro Patria, in campo a Meda nel derby dei felini, ovvero tra i tigrotti di Busto Arsizio e le pantere neroazzurre del Renate.

Parallelismi matricine animale a parte, ciò che davvero interessa ai bianco-blu di Riccardo Colombo è tenere accesa la fiamma di risultati positivi inanellati nelle ultime quattro gare complessive, in particolare in trasferta. Lontano dallo Speroni di Busto, dove i bustocchi non vincono da inizio febbraio, la Pro Patria è infatti incappata soltanto (ma malamente) sul campo dell’AlbinoLeffe, portandosi inoltre a caso lo scalpo di Pergolettese e Novara, che nel frattempo ha esonerato Buzzegoli. Motivo per cui, nonostante la distanza ravvicinata le due città (una mezz’oretta scarsa spera Busto Arsizio dalla Brianza), i tigrotti vogliono continuare a puntare sul singolare fattore trasferta, nella speranza di replicare la vittoria dello scorso gennaio a Meda, stadio che quest’anno ha sempre respinto ogni ospite avversario (2 vittorie e un pareggio, per il miglior rendimento casalingo del Girone A).

Le parole in sala stampa di Riccardo Colombo

RENATE QUARTA CON MERITO

«Il Renate è una squadra solida, non a caso è quarta (15 punti), appena al di sotto di chi ha costruito una squadra per vincere il girone. Sicuramente arriverà ai playoff e darà filo da torcere a tutti».

IL 433 DEL RENATE DI PAVANEL

«Il Renate gioca con 433 diverso da quello del Mantova: le tre punte sono sempre abbastanza alte e questo richiede un alto livello di attenzione. Dobbiamo essere attenti ed equilibrati, soprattutto quando saremo noi ad avere il possesso palla. Il Renate concede di più rispetto al Mantova, però la parola d’ordine deve rimane la solita: equilibrio».

«Il Renate è una squadra ben allenata, ha giocatori di qualità, si vede che comunque hanno dei principi di gioco, in campo però giocano in maniera differenza, a seconda dell’avversario. Le loro tre punte sono alte e pronte a ripartire. Ci aspetterà una partita di sacrifici, ci saranno tante seconde palle: chi le vince potrà attaccare. In settimana ci siamo concentrati molto su questo aspetto».

“RAGIONIAMO PARTITA DOPO PARTITA”

«Non siamo in grado di pensare a cosa succederà tra due o tre partite, solo partita dopo partita – continua Colombo -. Una partita, poi una partita e una partita, solo così. Per noi domani è un test importante, per certi versi simili a quello con la Pergolettese. Anche loro infatti badano al sodo e hanno le caratteristiche della squadra di Serie C».

CINQUE ASSENZE: FASCE SENZA RICAMBI

«Abbiamo qualche defezione: Piran, Minelli, Somma, Castelli, Mallamo. Sono tutte piccole cose, che però ci portano a dover cambiare nella formazione di domani. Ad ogni modo ho tanta fiducia nei ragazzi e guardo sempre ai giocatori che ho in casa. Sono sicuro che ripagheranno la mia fiducia».

LA CLASSIFICA (Gare disputate 8)