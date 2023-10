La Pro Patria regge l’onda del Mantova: pari bianco a Busto

Finisce “in bianco” l’ottava giornata della Pro Patria, che a sabato 14 ottobre regge l’urto della seconda della classe Mantova, giunta a Busto Arsizio per prendersi la sua rivincita sui tigrotti dopo l’eliminazione in Coppa Italia.

(servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

Una gara senza reti, che vale per la Pro Patria il secondo clean sheet in tre giornate, e, soprattutto, il suo nono punto.

Un bottino certamente non ricco quello conquistato dalla squadra di Riccardo Colombo tra le mura amiche dello Speroni ma comunque utile per muovere lo stesso la classifica: in attesa della fine del turno la Pro Patria è infatti tredicesima.

PRO PATRIA-MANTOVA 0-0 (0-0) Pro Patria (3-5-2): Rovida; Moretti, Fietta, Saporetti; Renault (1′ st Somma), Nicco (28′ st Marano), Bertoni, Mallamo (17′ st Ferri), Ndrecka; Stanzani (39′ st Citterio), Parker. (28′ st Pitou) A disposizione: Mangano, Bongini, Vaghi, Bashi, Citterio, Piran, Lombardoni, Minelli, Caluschi, Zanaboni, Castelli. Allenatore: Colombo.

Mantova (4-3-3): Festa; Radaelli, Maggioni, Redolfi (12′ st Brignani), Panizzi; Muroni (25′ st Trimboli), Burrai, Giacomelli (34′ st Bragantini); Galuppini, Monachello (25′ st Debenedetti), Fiori (34′ st Mensah). A disposizione: Sonzogni, Napoli, Celesia, Bani, Wieser, Cavalli, Suagher, Fedek. Allenatore: Possanzini. Ammoniti: Nicco (PPA), Renault (PPA), Redolfi (MAN), Giacomelli (MAN), Somma (PPA), Brignani (MAN)

Arbitro: Gemelli di Messina

Collaboratori: De Vito di Napoli e Pelosi di Ercolano

IV Ufficiale: Ceriello di Chiari

