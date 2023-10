La Provincia di Varese celebra i 20 anni di Eurodesk

Eurodesk in Provincia di Varese “compie” i 20 anni di servizio. Per celebrare questo evento, durante il Seminario annuale di Formazione e Aggiornamento della Rete Italiana Eurodesk, tenutosi a Matera dal 17 al 20 ottobre, è stata consegnata a Marta Tosi, referente del Punto Locale Eurodesk della Provincia di Varese, una targa celebrativa simbolo della grande e duratura cooperazione tra Provincia di Varese ed Eurodesk.

Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni europee in favore dei giovani. L’obiettivo è quello di accorciare le distanze tra mondo giovanile e istituzioni, tra il centro e le “periferie” dell’Unione Europea. Per colmare questa distanza fisica e di linguaggio, Eurodesk agisce su due livelli: un’informazione aggiornata, attendibile e redatta in un linguaggio comprensibile a tutti; una rete di sportelli territoriali tra di loro collegati.

Eurodesk è presente in 37 Paesi europei con strutture di coordinamento nazionali e oltre 2.100 punti di informazione decentrata sul territorio. In Italia sono attivi circa 75 punti locali, la Provincia di Varese è uno di questi e aderisce alla rete dal 2004 con un punto locale presso il Centro per l’Impiego di Busto Arsizio, dove è attivo un operatore al quale se ne è recentemente aggiunto un altro dal CPI di Varese.

L’attività è molto variegata e si svolge sia a livello degli utenti finali (giovani e studenti), sia a livello intermedio, operando cioè con i soggetti che lavorano con i giovani (scuole e enti formativi, cooperative che gestiscono spazi di aggregazione ed educazione, InformaGiovani, servizi sociali e culturali dei comuni) al fine di sensibilizzarli e informarli sulle opportunità di mobilità perché a loro volta le promuovano presso i giovani con cui lavorano.

In particolare: Colloqui individuali con i giovani per l’informazione e l’orientamento sulle opportunità di mobilità: studio, lavoro, volontariato, scambio di giovani; Attività con InformaGiovani su richiesta, su temi specifici: vacanze creative all’estero, studiare in Europa, corpo europeo di solidarietà, programma EURES – Targeted Mobility Scheme (TMS) per il supporto alla mobilità professionale; Partecipazione a saloni dell’orientamento post diploma organizzati da comuni, InformaGiovani, singole scuole PCTO European Young Multiplier: proposta a tutte le scuole superiori del territorio di un PCTO per l’acquisizione di competenze sulla mobilità all’estero, attraverso la fruizione di moduli ad hoc (con esame finale) e la realizzazione di un Eurodesk Corner all’interno della propria scuola e di un evento sul territorio per la promozione delle opportunità di mobilità; Eventi con INAPP, ANG, INDIRE: Eurodesk collabora con le Agenzie Nazionali del programma Erasmus+ (Agenzia Nazionale per i Giovani, Inapp e Indire) e con Anpal: queste agenzie realizzano sui territori dei punti locali aderenti alla rete attività quali InfoDay, TrainingDay e palestre di progettazioni per la promozione di Erasmus+; anche la Provincia di Varese ha ospitato negli anni svariate attività in collaborazione con le Agenzie; Seminari di informazione e orientamento, con giovani e operatori giovanili (Youth workers) su opportunità di mobilità specifiche; Promozione webinar di approfondimento rivolti ai giovani o agli operatori sulla pagina FB Mioriento (es. Il lavoro stagionale, il portale Europass, il Corpo Europeo di Solidarietà…)

Invio mensile della Newsletter Eurodesk alla rete degli operatori del territorio provinciale, con le novità su opportunità, bandi, borse di studio; Attività nelle scuole (plenarie e laboratori) per la promozione della mobilità all’estero; Partecipazione con gli attori del territorio alle campagne annuali della rete Eurodesk: Time To Move (ottobre), Primavera dell’Europa (in occasione delle elezioni europee), Festa dell’Europa (maggio)

Attività di formazione specifica sulla mobilità all’estero a beneficio degli operatori giovanili del territorio: operatori delle cooperative che gestiscono spazi giovanili e centri di aggregazione, operatori degli InformaGiovani, docenti ed educatori; Collaborazione con gli altri soggetti del territorio che si occupano di promuovere la mobilità all’estro: Europe Direct di Regione Lombardia, CSV Insubria (Varese e Como), associazioni quali Intercultura.

Da qui alla fine del 2023 il Punto Locale della Provincia di Varese sta lavorando sulle iniziative di Time To Move, la campagna europea che promuove eventi finalizzati a far conoscere ai giovani europei la rete Eurodesk con la sua mission e a rendere sempre più accessibile l’utilizzo delle opportunità offerte dall’Europa ai giovani, fornendo informazioni e orientamento sui programmi europei nell’ambito della mobilità educativa per l’apprendimento prevista nella nuova generazione dei programmi europei del settennato 2021-2027. Andremo nelle scuole e presso gli Informagiovani a raccontare ai ragazzi le opportunità di mobilità finanziate dall’Unione Europea. Sarà presente ai Saloni dell’orientamento per la scelta del percorso post terza media a Busto Arsizio (28 ottobre) e Varese (28 e 29 novembre).

Nel mese di novembre partirà il PCTO European Young Multiplier a cui parteciperanno 5 scuole del territorio (liceo Candiani, liceo Crespi e ITE Tosi di Busto Arsizio, ISIS Valceresio di Bisuschio, ISIS Volontè di Luino), per l’acquisizione di competenze sulla mobilità all’estero e l’informazione tra pari.

Nel mese di dicembre verrà realizzata una Palestra di Progettazione con Agenzia Nazionale Giovani sull’accreditamento ad ospitare volontari di Corpo Europeo di Solidarietà e sulla realizzazione di Progetti di Solidarietà per gruppi di giovani. Verrà avviatainfine attività nelle scuole con laboratori sulla mobilità all’estero (il 26/10 al Don Milani di Tradate, il 22/11 al Riva di Saronno, il 18/12 al Verri di Busto Arsizio), che proseguiranno nel 2024 presso vari istituti superiori del territorio provinciale.