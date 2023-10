La salita al Kala Patthar nella notte himalayana

Da Varese fino al campo base dell’Everest, a 5364 metri di altitudine: è l’avventura a cui si prepara un gruppo di varesini, guidati da Ngima, guida nepalese che da vent’anni vive in provincia e che porta avanti escursioni, ma anche progetti solidali nelle valli del Paese d’alta quota

Giorno 10

Dopo una piacevole notte infernale dominata da fantasmi d’alta quota e episodi di diuresi impazzita la sveglia suona alle 3.30.

Ci troviamo nella sala colazione più gelida delle sale colazioni e dopo un thè caldo e dei biscotti ghiacciati, armati di lampade frontali, piumini da ghiacciaio e tanto coraggio affrontiamo la salita alla vetta del Kala Patthar (5664m, che al cospetto di Lhotse, Nuptse e Pumori sembra la Chiusarella) sotto le vette himalayane illuminate solo dalla luna.

L’ascesa è dura e il passo è rallentato dalla quota. Combattiamo tra la voglia di fermarci a bere qualcosa di caldo e la necessità di continuare per non raffreddare i muscoli già messi a dura prova dalla mancanza d’ossigeno. Pian piano inizia a sorgere il sole che illumina con i suoi raggi le vette circostanti.

Dopo una lunga pietraia terminale siamo in cima e davanti a noi si staglia l’Everest in tutta la sua grandezza, dal campo base alla vetta passando per l’ice falls. In un secondo siamo come bambini e iniziamo ad arrampicarci sul masso che forma la cima per scattare tutte le foto ricordo possibili.

A malincuore rientriamo a Goraksheep dove ci attende la colazione dei campioni: frittella nepalese, patate con cipolle e fagioli con salsa di pomodoro. È ora di cominciare la lunga discesa verso casa. Prima tappa Periche. Grandissima sorpresa: il nostro lodge ha anche il bagno in camera (non per tutti).