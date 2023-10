La scrittura rivela ciò che sei, a Castiglione Olona incontro col grafologo Emiliano Pedroni

Nella suggestiva cornice del Caffè Lucioni a Castiglione Olona, il prossimo venerdì 13 Ottobre si terrà un evento che promette di gettare nuova luce sulla nostra personalità, tutto grazie alla scrittura. L’ospite di questa serata sarà il rinomato grafologo Emiliano Pedroni, che sarà presentato dal giornalista Ugo Marelli. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona e della Provincia di Varese.

Il tema in questione è di vasta portata: “La tua personalità attraverso la scrittura”. Ciò che potrebbe sembrare un semplice atto quotidiano di tracciare le parole su un foglio rivela, in realtà, aspetti fondamentali della nostra personalità. Gli esperti di grafologia sanno che l’analisi di vari elementi nella scrittura, come l’impostazione, la dimensione, la continuità, la direzione, la velocità e persino l’inclinazione delle lettere, può rivelare chi siamo veramente.

La scrittura è molto più di un mezzo di comunicazione; è un’arte e una finestra sulla nostra anima. L’evento sarà l’occasione ideale per scoprire come la forma e la conduzione del tracciato della nostra scrittura possano svelare aspetti nascosti della nostra personalità. Emiliano Pedroni, un esperto riconosciuto in campo grafologico, guiderà il pubblico attraverso un’affascinante esplorazione di queste connessioni tra la scrittura e la psiche umana.

L’appuntamento è fissato per le 18:30 presso il Caffè Lucioni a Castiglione Olona.

Per partecipare all’Aperitivo con l’Autore, è possibile effettuare prenotazioni chiamando il numero 0331/857411.