La Sestese vince il ricorso: può proseguire il cammino in Coppa Italia

Una vittoria, ma non sul campo, bensì nelle aule dei tribunali sportivi. La Sestese aveva perso a tavolino la gara di Coppa Italia di Eccellenza contro la Milanese dopo il ricorso presentato dalla squadra meneghina per una presunta irregolarità del club di Sesto Calende.

Il Tribunale Federale aveva sancito la sconfitta 3-0 d’ufficio alla squadra di mister Giuliano Melosi, sentenza ribaltata invece dal terzo grado di giudizio della Giustizia Sportiva, che ha comunicato «La Prima Sezione del Collegio di Garanzia presieduta dall’avv. prof. Vito Banca, oggi, al termine della sessione di udienze, ha assunto le seguenti determinazioni […] HA ACCOLTO ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 78/2023, presentato, in data 23 settembre 2023, dalla Unione Sportiva Sestese Calcio contro il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND e la Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Football Club Milanese 1902, l’ASD Rovato Calcio, la FCD Muggio, la USD Calcio San Pellegrino, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, di cui al C.U. n. 15 del 14 settembre 2023, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente, confermando la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 13 del 7 settembre 2023, in ordine alle sanzioni comminate alla società ricorrente; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA SANZIONE APPLICATA DELLA PERDITA DELLA GARA DI 0-3 A TAVOLINO E HA DISPOSTO CHE LA RESISTENTE OMOLOGHI IL RISULTATO SPORTIVO CON CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICA DI CAMPIONATO; HA, ALTRESI’ CONDANNATO LA PARTE RESISTENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO, LIQUIDATE NELLA MISURA DI € 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.».

La comunicazione della Sestese:

U.S. Sestese Calcio comunica con grande soddisfazione che il ricorso presentato dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., con cui si impugnava la decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello del Crl relativa alla sconfitta a tavolino nella gara di Coppa Italia contro l’FC Milanese, è stato accolto favorevolmente, dando quindi diritto alla Prima Squadra di proseguire il proprio cammino nella competizione.

A nome della Società, un sentito ringraziamento all’Avv. Matteo Sperduti per la serietà e la professionalità con cui ha seguito la nostra causa, dando voce alla fondatezza delle nostre rivendicazioni.

L’occasione ci è altresì gradita per rinnovare la nostra fiducia al Comitato Regionale Lombardia, di cui supportiamo come sempre il prezioso operato.

In attesa di conoscere la data in cui verrà disputata la gara con il San Pellegrino, ci uniamo quest’oggi alla gioia di tutti i nostri collaboratori e tifosi.