“La Società della prestazione e le nuove schiavitù”. Riflessioni sul lavoro alla scuola Sacro Cuore di Gallarate

Dopo il primo appuntamento tenutosi il 26 settembre, sul tema “Pensare il Gender: fluidità sessuale e crisi antropologica, tra cause e conseguenze” , il Centro culturale Tommaso Moro in collaborazione con le scuole Sacro Cuore propone il tema del lavoro. L’incontro è in programma il 23 ottobre alle 21 con titolo “La Società della prestazione e le nuove schiavitù. Riflessioni sul lavoro”. Interverranno Giorgio Vittadini, professore prdinario di Statistica all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, fondatore della Fondazione per la Sussidiarietà e tra gli organizzatori del Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini e Mario Mezzanzanica, professore di Sistemi Informativi all’Università degli Studi di Milano-Bicocca di cui è Pro-Rettore per l’alta formazione e il job placement e Direttore del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi.

Gli incontri si terranno presso l’Aula Magna Scuola Sacro Cuore (via Bonomi, 4 – Gallarate – INGRESSO LIBERO)