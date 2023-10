La stagione dell’Handicap Sport Varese inizia nel nome del grande Nestore Crespi

Inizia a decollare la stagione della Handicap Sport Varese di basket in carrozzina che nel 2023-24 disputerà nuovamente il torneo di Serie B dopo la retrocessione arrivata al termine dello scorso, deludente campionato.

Per cominciare al meglio l’annata, l’Amca Elevatori (lo sponsor è confermato e ormai è un “classico” nell’ambito dello sport cittadino) ha organizzato un’amichevole dedicata a un grande personaggio dei canestri varesini, Nestore Crespi.

Dopo una carriera da general manager anche ai più alti livelli del basket italiano, Crespi si dedicò proprio alla squadra di basket in carrozzina della sua Varese e fu indispensabile per l’organizzazione di alcuni grandi eventi come l’All Star Game italiano (2013: tremila spettatori a Masnago) o le final four di Coppa Italia. Nestore, personaggio educato e competente, è scomparso nel febbraio scorso a 88 anni e sarà ricordato con il match di precampionato in programma sabato 28 ottobre tra l’Amca Elevatori e la Gioco Parma.

La partita andrà in scena sul campo del PalaCusInsubria di Bizzozero, terreno di gioco abituale della “Varese seduta” (dalle ore 16) e sarà la prima occasione di vedere all’opera la nuova Handicap Sport. In panchina non ci sarà più Fabio Bottini, per cinque anni coach biancorosso: al suo posto Alessandro Pedron con la formula dell’allenatore-giocatore, affiancato per ora dal presidente Carlo Marinello (in attesa che Pedron consegua il tesserino per allenare a questo livello).

La formazione biancorossa si presenterà al via della Serie B con il dichiarato intento di tornare nel massimo campionato nazionale, forte anche della ritrovata collaborazione con la Pallacanestro Varese. La squadra ha mantenuto il nucleo storico formato dai vari Fiorentini, Nava, Roncari (foto in alto), Sala e Silva e accolto i ritorni di Riccardo Marinello (normodotato: in Serie A non può giocare mentre per regolamento può farlo in B) e Marco Paonessa. Gli stranieri saranno il marocchino Samadi Abdelkhalak e lo spagnolo Iragorri Xabier.