La street art di Somma diventa un podcast realizzato dagli adolescenti

La street art lungo il Sempione a Somma, che sta creando grande interesse, diventa anche un podcast, in collaborazione con Sole 24 Ore: è la nuova tappa del progetto “Ieri, Oggi, Domani: il percorso dell’arte sommese”, che ha tra le sue azioni appunto anche l’intervento con la street art.

«Per mantenere un forte contatto col territorio abbiamo pensato di rivolgerci al mondo della scuola, e la scelta è ricaduta su un istituto turistico, il Gadda Rosselli, che ringrazio per aver accettato e su Radio 24 grandissimi esperti del mondo podcast» ha detto Donata Valenti, assessore alla Cultura.

«I ragazzi saranno protagonisti, faranno un’esperienza legata al progetto di Alternanza Scuola Lavoro e soprattutto vedranno la realizzazione di qualcosa di concreto. Raccontare l’arte e soprattutto la street art non è facile; quindi, siamo certi che sarà un’avventura molto interessante».

Il progetto si svilupperà in tre incontri teorici a cura degli esperti de Il Sole 24 ore, cui seguirà un incontro pratico per la produzione del podcast, di cui saranno realizzati quattro episodi: tre saranno dedicati ai singoli tre murales (due ri Ravo Mattoni, uno di Refreshink) mentre un quarto sarà a più ampio raggio, sul patrimonio artistico culturale di Somma Lombardo.

«Come Radio 24 siamo molto felici che ci sia stato affidato questo progetto, anche perché in qualità di esperti possiamo davvero dire che il mondo dell’audio digitale è esploso negli ultimi anni» ha aggiunto Fausto Amorese, direttore marketing gruppo Il sole 24 ore. «Abbiamo circa 8 milioni di ascoltatori dei nostri podcast originali e questo ci rende molto orgogliosi».

Un momento della conferenza stampa di presentazione del progetto

«Radio 24 compie 25 anni e la sfida è proprio quella di raccogliere l’interesse di ragazzi che quando noi abbiamo cominciato non eravamo nemmeno nati. Ci piace ascoltare i giovani per capire che cosa hanno da dire e cosa pensano. Grazie a questo progetto apriremo i nostri studi per scoprire il mondo podcast ai ragazzi e in chiusura di percorso consegneremo un prodotto finito che sarà divulgato attraverso i nostri canali. Davvero grazie al Comune per la fiducia dimostrata nei nostri confronti».

«Il racconto fa parte della nostra comunicazione e più in generale della vita» aggiunge Roberta Casa, responsabile marketing gruppo Il Sole 24 Ore. «Siamo abituati a fare un racconto su tutto: attualità, scuola, cultura, lavoro, arte. Il potere immaginifico della parola non ha prezzo, ed è importante che questo messaggio passi ai ragazzi che oggi sono molto abituati a vedere. Il video pervade la nostra esperienza quotidiana, quindi per loro non sarà facile raccontare attraverso le parole, si tratta di una modalità completamente differente».

Il progetto è già ai blocchi di partenza e ha attivato tante energie nei ragazzi: «Sono molto curiosi di scoprire cosa li aspetta e di mettersi in gioco, con l’intento di acquisire tante competenze legate al loro curriculum scolastico e non solo» racconta Stefania Allegrati, docente di riferimento dell’Istituto Gadda Rosselli. «Mi auguro che questo possa essere un progetto di crescita personale prima che didattico e che sia per loro un momento formativo e di orientamento».