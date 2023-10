La Ternatese Calcio abbraccia Lorenzo, che lotta contro la leucemia

Momenti di sport e di emozione al campo sportivo di Ternate, dove sabato 30 settembre i ragazzini e i genitori di tutte le società che hanno partecipato al torneo organizzato dalla Asd Ternatese hanno cantato in coro il nome di Lorenzo, il loro giovanissimo amico che sta lottando contro la leucemia all’età di 12 anni.

Appassionato di calcio e grande tifoso dell’inter, Lorenzo è stato ospite della Ternatese durante la prima Summer cup nel 2018, proprio per incontrare i giovani calciatori della sua squadra del cuore. In quell’occasione, le sue condizioni apparivano disperate e i medici non lasciavano molte speranze. Nel periodo successivo, però, la situazione di Lorenzo sembrava essere migliorata, finché purtroppo tre mesi fa la malattia si è ripresentata con più forza. Al momento Lorenzo è in attesa del trapianto.

In vista proprio di questo momento delicato, le 170 persone che sabato hanno riempito la tribuna del campo sportivo hanno fatto gli auguri a Lorenzo nella speranza che l’intervento vada nel migliore dei modi. «Questa – commenta la Asd Ternatese – è la bellezza del calcio giovanile: aiutare ed essere vicini alle persone meno fortunate di noi. Siamo felici di aver visto tutte le persone che hanno partecipato all’evento prendere a cuore la storia di Lorenzo. Ringraziamo le società e tutte le persone che hanno partecipato a questa iniziativa».