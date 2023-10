La Tre Valli Women parla tedesco, vittoria di Liane Lippert

Con un’azione decisa nel cuore dell’ultimo giro, la tedesca Liane Lippert ha conquistato – con pieno merito – la terza edizione della Tre Valli Varesine Women, la gara femminile che dal 2021 affianca la classicissima della “Binda”.

Lippert, 25enne di Friedrichshafen, ha coronato al meglio il lavoro svolto dalla sua squadra, la Movistar. Il team spagnolo ha centrato alla perfezione la propria strategia, facendo pensare di voler tirare per la cubana Arlenis Sierra (che vinse qui due anni fa) e lanciando invece la campionessa di Germania, eccellente poi nel respingere il tentativo di rimonta di Cecilie Ludwig-Uttrup.

Il momento decisivo è avvenuto tra Bobbiate e Casbeno: la forte danese del team FDJ-Suez, vincitrice sabato del Giro dell’Emilia, si è riportata su Lippert lasciandosi alle spalla l’accoppiata azzurra formata da Elisa Balsamo e Francesca Barale. Ma quanto Ludwig ha ripreso la tedesca, quest’ultima ha riacceso il turbo e guadagnato un margine di alcuni secondi rimasto invariato sino in via Sacco. Ludwig quindi seconda, poi Balsamo più rapida di Barale nello sprint per il podio.

La Tre Valli Women non si è però concentrata solo nell’ultimo dei cinque giri del tracciato cittadino di Varese. Anzi. A tre tornate dalla conclusione si è formato un drappello di una quindicina di atlete che, una volta riassorbita la fuga dell’olandese Esmee Peperkamp (Dsm), ha dato l’impressione di poter andare fino all’arrivo, con un vantaggio salito ben oltre il minuto.

Del gruppo facevano parte anche atlete come Realini, Amialiusik e Labous ma a un certo punto il drappello ha perso smalto e ha smesso di collaborare consentendo al gruppo – guidato dalla Jumbo-Visma – di rientrare. La Movistar, che aveva un’atleta tra quelle in fuga, ha collaborato con le olandesi capendo di poter sfruttare le proprie stelle e una volta ottenuto il riaggancio ha tenuto unito il gruppo. Pareva il modo per portare Sierra in volata e invece è stata la mossa vincente per lanciare Lippert fino al successo. Chapeau.