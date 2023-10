La Uyba alza il muro: presa la portoricana Paola Rojas

Messo in archivio il dimenticabile esordio in campionato di domenica (sconfitta 3-0 in trasferta a Milano contro una delle favorite per lo scudetto) la E-Work Busto Arsizio si ritroverà in palestra e avrà, da giovedì prossimo, una giocatrice in più. La società biancorossa ha infatti annunciato l’arrivo di Paola Kristal Rojas Martinez, centrale portoricana che sarà schierata già domenica prossima da Julio Velasco contro Scandicci.

Martinez, 1,82 di altezza, 27 anni, è una mossa attesa e non è certo dovuta alla sconfitta dell’Allianz Cloud: in quel ruolo le Farfalle avevano infatti ingaggiato la canadese Layne Van Buskirk che però si è infortunata prima di poter giocare con la maglia della UYBA. Rescisso il contratto con Van Buskirk, il club del presidente Pirola ha quindi completato l’organico con Rojas che vestirà la maglia numero 18.

La nazionale portoricana porterà con sé grande solidità a muro e nelle giocate di muro-difesa e sarà alla seconda esperienza europea. Dopo essere cresciuta in patria e negli USA (nella NCAA a Baltimore County) e aver giocato soprattutto per le Changas de Naranjitos, Rojas ha disputato una stagione nella massima divisione francese con il Chamalieres nel 2021-22. Poi è tornata nella lega portoricana con le Valencianas de Juncos sempre vestendo anche la maglia della selezione del Paese caraibico.

Proprio con la casacca bianco-rosso-blu ha ottenuto la medaglia d’argento sia ai Giochi Centramericani e Caraibici, sia alla Coppa Panamericana. «Non avrei mai pensato di avere un’occasione come questa – le prime parole da Farfalla rilasciate al sito della UYBA – Essere chiamata a Busto significa molto e non vedo l’ora di conoscere da vicino il percorso di coach Velasco. Sono felice di poter giocare per lui e per questo club. Mi aspetto di imparare molto come giocatrice, di crescere e aiutare la squadra a vincere».