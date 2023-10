La Uyba cerca il cambio di passo nella sfida del 1° novembre a Pinerolo

Nella serata di mercoledì 1 novembre (20.30) le ragazze della Uyba Volley Busto Arsizio saranno impegnate sul taraflex del Pala Bus Company di Villafranca Pimonte per la partita contro la Wash4green Pinerolo di coach Marchiaro.

Una gara importante per provare a vincere la prima partita della stagione e conquistare punti fondamentali per muovere una classifica che vede le biancorosse al penultimo posto con un solo punto all’attivo, quello conquistato a Roma nel terzo turno. Dall’altra parte le piemontesi sono a quota 6 punti e soprattutto arrivano cariche dalla vittoria netta di domenica contro Vallefoglia.

Lualdi e compagne dovranno essere attente e scendere da subito un campo con un atteggiamento diverso da quello visto contro Novara, stigmatizzato dalle parole di coach Julio Velasco nel dopopartita. Il tecnico argentino ha parlato senza mezze misure della necessità di scendere in campo con maggiore coraggio.

Il team guidato da Marchiaro dovrà fare a meno di una giocatrice importante come Sofia D’Odorico, che ha subìto la lesione del crociato e del collaterale e che potrà solo tifare le compagne di squadra dagli spalti del palazzetto. La Wash4green potrà però schierare una formazione di tutto rispetto con la palleggiatrice Cambi in diagonale con Storck, Akrari e Polder al centro, Ungureanu e Sorokaite in banda, Moro libero. Nessun problema di formazione per coach Velasco: si attende solo di vedere se Busto continuerà a schierare Bracchi in banda e non nel ruolo di opposto, una soluzione adottata da poco più di una settimana e che ancora lascia qualche punto di domanda.

A presentare l’impegno di mercoledì è Benedetta Sartori: «Quella con Pinerolo sarà una gara importante e difficile allo stesso tempo. Si giocherà in un palazzetto complicato perché raccolto e caldo, abbiamo poco tempo per preparare questa sfida ma dovremo tirare fuori tutto quello che non abbiamo dato contro Novara. Ci impegniamo al massimo in palestra per arrivare pronte».

Wash4green Pinerolo – UYBA Volley Busto Arsizio Wash4green Pinerolo: 1 Sorokaite, 2 Cosi, 3 Cambi, 4 Di Mario (L2), Polder, 8 Bussoli, 10 Moro (L), 11 Stork, 12 Camera, 13 Nemeth, 18 Akrari, 19 Ungureanu. All. Marchiaro.

UYBA Volley Busto Arsizio: 1 Ceasar, 2 Bracchi, 4 Piva, 5 Simin (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini. All. Velasco.

Il programma (5a giornata)

Savino Del Bene Scandicci – Prosecco Doc Imoco Conegliano; Igor Gorgonzola Novara – Itas Trentino; Trasportipesanti Casalmaggiore – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo; Volley Bergamo 1991 – Allianz Vero Volley Milano; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Reale Mutua Fenera Chieri ’76; Il Bisonte Firenze – Roma Volley Club; Wash4green Pinerolo – Uyba Volley Busto Arsizio.

Classifica

Novara 12 (4 – 0); Scandicci 10 (3 – 1); Conegliano 9 (3 – 0); Milano 8 (3 – 0); Firenze 7 (2 – 2); Vallefoglia 7 (2 – 2); Pinerolo 6 (2 – 2); Roma 4 (2 – 1); Cuneo 4 (2 – 2); Casalmaggiore 4 (1 – 3); Chieri 3 (1 – 2); Bergamo 3 (1 – 3); BUSTO ARSIZIO 1 (0 – 4); Trento 0 (0 – 4).