La Varesina perde lo scontro in vetta, pari di valore per la Castellanzese

La nona giornata del Girone B di Serie D era caratterizzata dalla sfida di vertice tra Arconatese e Varesina che avrebbe potuto proiettare le fenici al primo posto. E invece i milanesi si conferano in vetta alla classifica vincendo 3-2 e rigettando indietro le ambizioni delle fenici, che lottano ma escono sconfitte. Ottiene invece un punto importante la Castellanzese su un campo ostico come quello di Desenzano, un 1-1 che permette ai ragazzo di mister Scalise di muovere ancora la classifica.

ARCONATESE – VARESINA 3-2

L’Arconatese si conferma in testa alla classifica vincendo lo scontro diretto contro la Varesina che, almeno per ora, deve rinviare le ambizioni di vetta. Gara che gli oroblu indirizzano subito con la rete di Quaggio al 7′, radoppiata al 32′ da Ronzoni. Le fenici reagiscono e accorciano le distanze con Cosentino prima dell’intervallo ma nella ripresa sono ancora i milanesi ad andare a segno, al 20′, ancora con Quaggio. Orellana dal dischetto si fa parare un rigore da Lionetti e la rete di Grieco a 7′ dal novantesimo dà qualche speranza ai rossoblù che però non riescono più a modificare il tabellino. Al termine festeggia la squadra di Livieri che si porta a casa altri tre punti confermandosi capolista.

ARCONATESE-VARESINA 3-2 (2-1)

Arconatese (3-5-2) Lionetti; Mauthe, Del Carro, Luoni; Basani, Ientile (76’ Lusha), Cavagna, Donizetti (76’ Fall), Menegazzo; Quaggio, Ronzoni (91’ Alberton). A disp.: Giroletti, Nava, Messina, Moretti, Truosolo, Medici. All.: Livieri.

Varesina (4-2-3-1) Basti; Ciuffo, Cosentino, Onkony (41’ Robbiati), Oliveri (53’ Rodolfo Masera); Guidetti (41’ Polenghi), Grieco; Vitale (71’ Sali), Gatti (62’ Orellana Cruz), Gasparri; Manicone. A disp.: Buini, Bigoni, Buzzetti, Isufi. All.: Spilli.

Arbitro: Franzò di Siracusa (El Hamdaoui / Colella)

Marcatori: 7’ Quaggio (A), 32’ Ronzoni (A), 41’ Cosentino (V), 65’ Quaggio (A), 83’ Grieco (V)

Note: giornata soleggiata, terreno in erba sintetica. Spettatori 300. Note: al 24’ st Lionetti para un rigore a Orellana Cruz. Ammoniti: Basani, Ronzoni. Angoli 1-11. Recupero 4’+ 4’.

DESENZANO – CASTELLANZESE 1-1

Una buona Castellanzese a Desenzano, contro un avversario di gran livello. Termina 1-1 in riva al Garda, con i neroverdi che passano in vantaggio dopo appena 2′ di gioco con Mandelli. I bresciani però sono formazioni ricca di talento e proprio una delle sue punte di diamante, Brighenti, trova il pareggio al 37′ su rigore, concesso per un fallo di Compagnoni proprio sulla punta. Il finale è nervoso, con le espulsioni di Bakayoko per i padroni di casa e Bernardi per i neroverde, che si sommano ai 10 cartellini gialli sventolati dal direttore di gara nel corso della sfida. Per la Castellanzese resta comunque un punto importante per proseguire la risalita.

DESENZANO-CASTELLANZESE 1-1 (1-1)

RETI: 2’ pt Mandelli (C), 37’ pt rig. Brighenti (D)

DESENZANO (4-3-3): Tommasi; Alborghetti (29’ st Armati), Pirola, Zucchini (24’ st Bakayoko), Lorini (27’ st Niccolai); Guarneri, Forlani, Ferrari; Bianchetti (48’ st Mor), Brighenti, Floriano (24’ st Rosso). A disposizione: Pelanda, Pinardi, Donarini, Spaviero. Allenatore: Mario Tacchinardi

CASTELLANZESE (3-5-2): Spada; Sassaro, Compagnoni, Bernardi; Reggiori, Boccadamo, Mandelli, Arrigoni, Ayokoue (29’ st Arcangeloni); Valsecchi, Pastore. A disposizione: Poli, Raso, Marmo, Vitali, Duchini, Di Nardo, Cerlesi. Allenatore: Manuel Scalise

ARBITRO: Mirko Pelaia di Pavia; assistenti Yoan Battan di Trento e Lucio Salvatore Mascali di Paola

AMMONITI: 30’ pt Valsecchi (C), 37’ pt Scalise (allenatore Castellanzese), 42’ pt Pirola (D), 43’ pt Bernardi (C), 10’ st Zucchini (D), 13’ st Ayokoue (C), 17’ st Lorini (D), 30’ st Boccadamo (C), 48’ st Brighenti (D), 50’ st Forlani (D)

ESPULSI: 45’ st Bakayoko (D), 49’ st Bernardi (C)

RECUPERO: 2’ + 4’

SERIE D GIRONE B – IX GIORNATA

Arconatese – Varesina 3-2; Desenzano – Castellanzese 1-1; Caravaggio – Real Calepina 3-2; Casatese – Clivense 2-1; Club Milano – Piacenza 2-1; Crema – Ponte San Pietro 0-0; Folgore Caratese – Virtus CBG 1-0; Legnano – Caldiero 2-4; Pro Palazzolo – Brusaporto 0-2; Tritium – Villa Valle 0-2.

CLASSIFICA: Arconatese, Caldiero 20; Brusaporto 18; Varesina, Piacenza, Casatese 16; Desenzano 15; Pro Palazzolo 14; Folgore Caratese 13; Crema 12; Caravaggio 11, Club Milano, Virtus CBG 10; Real Calepina 9; Villa Valle, Castellanzese, Legnano 8; Ponte San Pietro, Clivense, Tritium 7.