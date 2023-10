“La via Maestra”: varesini a Roma per la grande manifestazione nazionale CGIL

Si è chiusa con l’intervento del segretario Maurizio Landini la grande manifestazione La Via Maestra organizzata dalla Cgil e da circa 100 associazioni nazionali. Erano quasi 200mila a partecipare, da tutta Italia a un corteo e una manifestazione come non ne avvenivano da tempo, e che è convertita poi in piazza San Giovanni.

In più di 500 si sono mossi dal nostro territorio su treni, pullman, auto, partendo dalle principali città della provincia. Nel lungo corteo verso piazza San Giovanni erano infatti numerosi gli striscioni della Cgil di Varese, delle categorie, delle rsu aziendali come ad esempio quello di MV Agusta. Un lungo spezzone, quello di Varese, che si è unito ai lavoratori di tutta la Lombardia e del resto d’Italia.