La zucca gigante di Brunello arriva terza al concorso nazionale

A Brunello crescono zucche giganti. E questo grazie a Simone Ferrario, che qualche anno fa ha iniziato a piantare il seme della razza “Atlantic Giant”.

E così anche quest’anno si è iscritto al concorso che si svolge a Casatenovo, in provincia di Lecco, la “Sfida degli zucconi della Brianza”. Questa competizione viene organizzata dal club degli “Zucconi della Brianza”, ed è una gara ufficiale GPC “Great pumpkin commonwealth”, riconosciuta in tutto il mondo con una classifica globale.

«Quest’anno – spiega Simone – il tempo pazzerello ha creato danni dappertutto anche a Brunello e mi ha fatto soffrire, dal pollice verde mi è venuto quasi nero. La stagione sembrava iniziare bene, ho piantato il seme della mia Atlantic Giant, che ho tolto dalla zucca dell anno scorso, ma sono iniziate le piogge. L’acqua non mancava per nulla e allora ho cercato di abbondare, poi è arrivata una bella grandinata che mi ha portato via mezza pianta. Ho cercato di compensare facendo crescere la pianta nel buco che si era creato e da li in poi è stata una sfida. Tempeste, acquazzoni, sbalzi di temperature dagli 8 gradi alle 8 di mattina ai 38 gradi a mezzogiorno, la zucca si è crepata, era circa a 220kg di peso stimato, nel pieno della sua crescita. Da li in poi ho dovuto fare miracoli con piccoli trucchetti e tecniche che si imparano col tempo. I primi giorni era un continuo controllare le crepe, larghe circa 1 cm e profonde quasi 2. Poi, fortuna vuole che sono rimaste sempre asciutte, hanno iniziato a cicatrizzarsi e man mano che la zucca cresceva iniziavano ad affiorare. Quello è stato il segno che l’avevo scampata e potevo continuare tranquillamente a coltivarla. Insieme alla zucca ho coltivato anche un bellissimo girasole gigante e sono arrivato con queste due colture a fine agosto. Ai primi di settembre ho deciso di portarla alla competizione, non ero molto soddisfatto date tutte le negatività del clima, mi sono però dovuto ricredere: per mia fortuna o sfortuna di altri concorrenti che hanno perso le loro zucche, sono riuscito a salire sul podio facendo un 3 posto, in una gara ufficiale riconosciuta a livello mondiale. La zucca era stimata 352kg ma alla pesa il risultato è stato di 373,5 kg, un bel record personale. Il girasole invece hanno rilevato una altezza di 3,30 metri, con il fiore di circa 40cm di diametro».

«Dato le innumerevoli processioni di curiosi che venivano a suonare per vedere la zucca – conclude Simone -, ci terrei a segnalare che verrà esposta alla sagra della zucca di Agra il 15 ottobre per chi la volesse vedere. Vorrei ringraziare la Proloco di Agra per questa opportunità. Adesso è ora di iniziare a pensare alla prossima stagione».